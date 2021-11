5º Futebol Solidário – hoje (20) às 16h, no Nilton Santos terá Tiririca, artistas e atletas do esporte

Por Cleber Toledo

A 5º edição do Futebol Solidário acontece neste sábado, 20, às 16 horas, no estádio Nilton Santos, em Palmas. O evento reúne artistas e ex-atletas para arrecadação de alimentos não perecíveis. A entrada será um 1 quilo de alimento não-perecível. A meta é angariar 50 toneladas e distribuir para mais de 80 entidades que ajudam famílias carentes em todo o Tocantins. Conforme a organização, haverá transporte gratuito para ida e volta.

Personalidades

Uma série de personalidades já confirmou presença, como Túlio Maravilha, os cantores Marrone, Israel e Rodolffo, o ex-jogador Edmundo, ídolo do Vasco e do Palmeiras, o senador Romário Faria (PL), ex-jogador da seleção brasileira de futebol e campeão do Mundo em 1994; o humorista Tirulipa; o tetracampeão mundial de boxe Arcelino Freitas, o Popó; Flávio Conceição, jogador que brilhou no Palmeiras e na seleção; Odvan, zagueiro do Vasco nos anos 1990, e Esquerdinha, estrela do São Caetano.