Guarda Ambiental de Palmas recolhe 1.200 metros de rede de pesca no Lago de Palmas

A Guarda Metropolitana Ambiental recolheu 1,2 mil metros de rede de pesca no Lago de Palmas somente nos primeiros 15 dias de fiscalização da piracema, período de reprodução dos peixes em que fica proibida a pesca em todas as suas modalidades. Até o dia 28 de fevereiro, quando se encerra o período de defeso, as operações continuarão no sentido de proibir a pesca predatória e contribuir com a preservação das espécies.

Desde o dia 1º novembro, quando começou o período de defeso, a Guarda Metropolitana Ambiental realizou duas operações de fiscalização no Lago de Palmas. A primeira ocorreu no dia 08, quando foram recolhidos cerca de 400 metros de redes de pesca; e a segunda em 13 de novembro, com o recolhimento de 800 metros de redes.

Além de fiscalização, a Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas também atua na parte educativa. Com órgãos parceiros, realizou várias ações de conscientização da população, com distribuição de panfletos em função do período de piracema.

Piracema

O período da piracema ocorre de 1° de novembro a 28 de fevereiro, quando é proibida a pesca nos rios, lagos ou qualquer outro curso hídrico existente no Estado. A exceção é apenas para pesca esportiva (pesque e solte), a pesca de subsistência e a pesca amadora em reservatório e consumo no local.

Os pescadores que não respeitarem as restrições para a atividade podem responder por crime ambiental e serem multados. A multa varia de R$ 700 a R$ 100 mil, mais R$ 20,00 por quilo de pescado, e ainda tem o seu material apreendido.