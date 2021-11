5º Futebol Solidário: Governador Wanderlei joga partida e ressalta importância do evento

O governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, deu o pontapé inicial da 5° edição do Futebol Solidário realizada na tarde deste sábado, 20, no Estádio Nilton Santos, em Palmas. O evento organizado pelo senador Irajá Abreu tem o objetivo de arrecadar alimentos para serem distribuídos a famílias carentes e instituições de caridade do Tocantins. O evento tradicionalmente conta com a presença de vários artistas, personalidades políticas e atletas, entre eles o humorista Tiririca, e os ex-jogadores Lúcio e Romário.

Na oportunidade o governador Wanderlei Barbosa, ressaltou a importância de ajudar os mais necessitados. “Estou feliz de poder participar de um evento que além de levar alegria para o povo tocantinense, vai servir para arrecadar e levar alimentos até as famílias que mais precisam”.

Até o início do jogo de futebol, já haviam sido arrecadadas 62 toneladas de alimentos, superando a expectativa que era de 50 toneladas.

O anfitrião do evento, o senador Irajá Abreu, destacou o apoio do Governo do Tocantins na ação e ressaltou o sentimento de solidariedade entre os parceiros.