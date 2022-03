46 cadeiras de rodas e banho são entregues para pacientes do CER de Araguaína

Por Giovanna Hermice

Fotos: Marcos Sandes/Ascom

10/03/2022 – Publicado às 03:55

Os pacientes atendidos pelo CER (Centro Especializado em Reabilitação) de Araguaína receberam cadeiras de rodas e de banho para uso pessoal, nesta terça-feira, 8, durante evento que ainda contou com a participação do prefeito Wagner Rodrigues, secretários e representantes do Hospital de Amor. A unidade oferece atendimento gratuito na habilitação e reabilitação de pessoas com deficiência física, auditiva, intelectual e visual.



Ana Cecília Almeida é uma das 46 beneficiadas pela entrega, que foi personalizada com o nome e modelo adequado para cada deficiência do paciente. Ela é portadora da artrogripose, uma malformação das articulações que limita sua capacidade de movimento, o serviço prestado pelo CER mudou sua vida, com apenas 8 anos ela já escolheu a profissão que pretende seguir. “Eu quero ser médica porque é muito bom para cuidar das pessoas como eu sou cuidada aqui”, afirmou.



O CER funciona em parceria com o Hospital de Amor, que foi representado no evento pelo médico e diretor feral da Reabilitação da instituição, Daniel Marconi. Segundo ele, a iniciativa do Município na reabilitação de pessoas com deficiência é única. “Araguaína está assumindo o pioneirismo no Tocantins, aqui temos a única oficina ortopédica pública do Tocantins. Só temos que agradecer a administração”.

Investimento em mobilidade

O investimento nas cadeiras de rodas é de R$ 40 mil. De acordo com a secretária da Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia, as OPM (órtese, prótese e meios auxiliares de locomoção) são fundamentais no desenvolvimento dos pacientes. “Ficamos dois anos lutando por esse recurso que estava com o Estado, pois sabemos da necessidade. Não adianta o paciente fazer a reabilitação e não ter o meio de locomoção dele”.

Infraestrutura com acessibilidade

Em seu discurso, o prefeito Wagner Rodrigues falou do respeito com a população, por meio do investimento em acessibilidade e da importância da inclusão social. “A nossa equipe está comprometida a dar dignidade às crianças e famílias, implantamos mais de 100 km de calçadas com acessibilidade. Todos os bairros asfaltados e todas as obras estamos entregando com acessibilidade”.

Ações continuam

O prefeito Wagner ainda destacou que continuará com mais ações na unidade. “Esse trabalho não para por aqui, temos dois projetos com o Hospital de Amor que em breve serão divulgados e vão melhorar ainda mais as condições de tratamento”, finalizou.

O CER de Araguaína fica localizado na Rua Barcelona, Loteamento Cidade Nova, na divisa com o Residencial Lago Azul. A unidade atende pacientes de 64 municípios da região norte e já superou a marca de 30 mil procedimentos realizados. O acesso ao tratamento é feito via encaminhamento de um médico da Atenção Básica. A consulta na UBS (unidade básica de saúde) próxima de casa deve ser solicitada por meio do 0800 da Saúde (0800 641 2200).