200 pessoas acima dos 60 anos recebem Carteira do idoso em Gurupi

Por Karla Lorena da Paz Pereira | Secom/Prefeitura de Gurupi

Fotos: Lino Vargas

10/03/2022 – Publicado às 03:40

Nesta manhã de quarta-feira, 09 de março, aconteceu no auditório do Centro de Convenções Mauro Cunha a entrega de 200 carteiras do idoso. O evento promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Proteção à Mulher, contou com a presença da prefeita Josi Nunes e do vice-prefeito e secretário da pasta, Gleydson Nato.

O benefício é concedido às pessoas de baixa renda acima dos 60 anos que se enquadrem nos requisitos exigidos pelo Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). A legislação estabelece que a este público sejam reservadas duas vagas gratuitas em todos os veículos de transporte coletivo interestaduais e federais. Para além dessas vagas, é aplicado o desconto.

Para a prefeita de Gurupi, Josi Nunes, mais um evento importante para a Secretaria de Assistência Social. “Eu estou muito feliz porque aqui estamos encontrando idosos e a minha mãe Dolores Nunes sempre teve um trabalho muito próximo com este público, ela também foi Secretária de Assistência Social e muitos eventos no Estado inteiro ela fez. E esse cartão que nós estamos entregando aqui tem uma importância muito grande. Os idosos poderão usar o transporte gratuitamente, tanto intermunicipal, como interestadual e até mesmo aqui dentro da nossa cidade, porque em breve estaremos com o transporte coletivo de volta”, frisou a prefeita.

Já o vice-prefeito e secretário da pasta, Gleydson Nato, disse que é de extrema relevância que as pessoas acima dos 60 anos estejam atentas a este benefício que é muito importante para eles. “Através do nosso Cadastro Único, temos feito todo este apanhado na questão dos idosos, principalmente em termos de documentação para que estejam sendo emitidas as carteirinhas que é direito deles. A nossa intenção é de abranger o maior número possível deste público em Gurupi. Inclusive eles poderão utilizar esta carteira para nosso transporte coletivo que logo voltará a funcionar em nossa cidade. É um compromisso nosso, da nossa gestão. Estamos muito satisfeitos”, explicou ele.

Dona Domingas Soares Alves, de 62 anos que o diga. A idosa foi uma das beneficiadas pela ação. Agora ela quer aproveitar para pagar menos e exigir os direitos dela quando for viajar para visitar as filhas que moram em outro estado. “Tenho filhas na cidade de Araguacema, aqui no Tocantins, e no estado do Pará. Preciso ver elas com frequência porque moro sozinha, depois que meu esposo faleceu. Ganhar a passagem com valor integral ou pelo menos pagar 50% a menos por elas já ajuda e muito. Hoje saio daqui muito grata”, relatou.