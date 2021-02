BRK Ambiental realiza melhorias no sistema de abastecimento de Paraíso do Tocantins neste domingo

No próximo domingo (28), as equipes da BRK Ambiental realizam uma série de ajustes no sistema de abastecimento de Paraíso do Tocantins. Os trabalhos têm o objetivo de garantir ainda mais segurança no fornecimento de água do município.

Os trabalhos ocorrem na área de captação de água bruta, na barragem do Coco. Será realizada uma interligação do sistema de captação à três poços perfurados recentemente na região, a ação garante um volume seguro de água para tratamento e distribuição à população em períodos de estiagem.

De acordo com o engenheiro da concessionária em Paraíso, Lucas Rocco, os trabalhos são preventivos. “Essa ação proporciona maior segurança hídrica, dessa forma poderemos enfrentar longos períodos de estiagem, com a segurança de que a população estará abastecida”, explica.

As equipes iniciam os trabalhos às 05h30 deste domingo (28), e o abastecimento será interrompido às 07h00 da manhã. Durante o período, um sistema alternativo na captação será acionado para suprir a produção de água durante os trabalhos. A previsão é que os serviços sejam concluídos às 13h.

“Pedimos aos moradores que economizem água durante o período, evitando a realização de tarefas domésticas que podem ser postergadas, por exemplo, a lavagem de roupas, calçadas, ou a irrigação de plantas. É importante garantir água na caixa d’água, para que caso ocorra uma interrupção, o abastecimento seja reestabelecido rapidamente”, finaliza Lucas.

O cliente que durante o período de manutenção precisar de mais informações sobre o status dos trabalhos, pode entrar em contato com a concessionária pelo telefone 0800 6440 195 ou pelo WhatsApp (11) 99988-0001.