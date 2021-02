Acipa encabeça campanha “Unidos pela Vacina” no Tocantins

Inspirada pelo exemplo da empresária e presidente do conselho do Magazine Luiza, Luiza Helena Trajano, a Associação Comercial e Industrial de Palmas (ACIPA) encabeça as ações da campanha “Unidos pela Vacina”, no Tocantins.

O projeto foi apresentado para os empresários de Palmas nesta sexta-feira, 26, durante o Café com Empresários, ação da Acipa para promover networking e promoção de negócios, com a participação da CEO do Grupo Mulheres do Brasil, Marisa Cesar. O evento online contou com a participação do vice-governador do Estado, Wanderlei Barbosa.

De acordo com o presidente da Acipa, Joseph Madeira, um contato com a empresária Luiza Trajano selou a parceria. “Conversamos por telefone e coloquei a Associação à disposição para contribuir. Vamos somar esforços com outros empresários e com o poder público, organizações não-governamentais visando conscientizar sobre a vacina e promover ações que ajudem o Tocantins quanto à imunização do maior número possível de pessoas”, destacou.

A Acipa instalou uma Comissão especial para cuidar da campanha no estado. Além do presidente da entidade, participam da comissão, o vice-presidente, Artur Seixas (Ortomaq), o diretor Juliano Meurer (Acomac e JLMeurer) e o diretor Ivan Inácio (Ferpam).

De acordo com Marisa Cesar, a adesão da Acipa à campanha será fundamental para expandir as ações no Tocantins. “Agradecemos a parceira da Acipa que vai somar com os esforços que já estamos empreendendo em todo o país”, disse.

Participaram da reunião, os presidentes das Associações Comerciais e Industriais de Araguaína, Helida Dantas; de Gurupi, Jair Sakai; e de Dianópolis, Normandes Ferreira Carvalho.

Sobre o “Unidos pela Vacina”

Idealizado e criado pela empresária Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, a criação do Unidos Pela Vacina, movimento que quer facilitar a distribuição do imunizante contra a Covid-19 para todos os brasileiros até setembro.

A ideia é usar a influência dos empresários envolvidos no projeto para resolver problemas como falta de insumos para produção de vacinas, seringas e agulhas ou dificuldade de transporte dos imunizantes.

Além do time de empresários, que conta com nomes como Walter Schalka, CEO da Suzano, e Paulo Kakinoff, presidente da Gol, a ação também une forças com as 75 mil voluntárias do Grupo Mulheres do Brasil- também pensado por Luiza Trajano-, que potencializam suas vozes unindo-se a entidades como o Instituto de Desenvolvimento do Varejo (IDV), a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma) e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

Café com Empresários

A edição que deu espaço para a apresentação da plataforma multilateral de permutas X por Y.Com, que possui como sócio o diretor de comunicação Romulo Troncoso, foi a primeira no retorno ao modelo on-line. A decisão foi tomada pela diretoria em assembleia extraordinária e considera a alta dos casos de Covid-19 na capital. A promoção do network foi mantida com a criação de subgrupos para a apresentação de cada empresário e do seu respectivo ramo de atuação.