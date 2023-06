Aulão de dança na Praia da Graciosa marca Dia Mundial de Conscientização da Violência contra Pessoa Idosa

Aulão de dança na Praia da Graciosa marcou 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, em Palmas. O evento faz parte da Semana de Conscientização ao Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa e é realizado pela 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Vulneráveis (DAV) e pela Escola Superior de Polícia em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Os idosos atendidos nos Cras Krahô e Karajá I mostraram que são ‘pés de valsa’ e aproveitaram o belo fim de tarde à beira do lago. “Estou muito feliz por estar aqui, conhecer os idosos da região do Aureny III e me divertir com eles neste evento tão maravilhoso” contou a aposentada e estudante de Gerontologia, Eli Maciel, de 69 anos.

Ela também falou da importância do dia 15 de junho. “Essa data é para lembrar as pessoas que o idoso tem muito valor, deve ser tratado com amor e carinho, nunca, jamais sofrer violência, seja ela de qualquer tipo”, pontuou Eli.

O delegado, Ricardo Real, da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Vulneráveis (DAV – Palmas), contou que durante essa semana se reuniu com idosos em vários espaços, como escolas e instituições públicas e privadas. “Estamos levando informações sobre o combate e prevenção à violência contra a pessoa idosa, informando os canais de denúncia e reforçando para a sociedade que os idosos merecem viver em um ambiente pacífico, de respeito e dignidade”.

O aposentado, Leomar Brigagão que faz parte do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) também esteve presente no evento e defendeu ações de prevenção e de conscientização, pois segundo ele “todos os idosos são cidadãos que contribuíram para a construção da sociedade; eles doaram sua juventude, sua força de trabalho e merecem respeito, merecem descansar, curtir a família e ter seus direitos respeitados”.

Atendimento

Nos Cras de Palmas os idosos são recebidos por uma equipe multidisciplinar que os acolhe e realiza atendimentos e encaminhamentos para a rede socioassistencial, serviços das demais políticas públicas e/ou pelo sistema de garantias de direitos de acordo com a demanda apresentada. Nos Cras, o idoso também pode fazer a sua inscrição/atualização no Cadastro Único do Governo Federal.

Todas as unidades contam com grupos de idosos no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e também no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif). “Estes grupos e atendimentos são muito importantes na prevenção de situações de violência e também no acolhimento dos idosos; as equipes atuam sempre com vistas a fortalecer a função protetiva da família” destaca a secretária de Desenvolvimento Social, Adriana Aguiar.

Denuncie situações de violência contra a pessoa idosa por meio dos canais abaixo

Disque 100

1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Vulneráveis (DAV – Palmas) pelo telefone (63) 3218-6891 ou enviando e-mail para: [email protected]

Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi) – 63 9237-5215 ou enviando email para: [email protected]