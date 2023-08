Projeto ‘Viva Bem na Hidro’ retoma atividades para o segundo semestre

O setor de Saúde do Servidor, da Secretaria Municipal da Educação (Semed) abre as inscrições para as atividades do projeto “Viva bem na hidro” entre os dias 14 e 15 de agosto, das 17h às 18h30, para os servidores da Educação interessados em participar das aulas de hidroginástica no segundo semestre de 2023. As inscrições devem ser realizadas presencialmente na unidade escolar do profissional.

O projeto “Viva Bem na Hidro” oferece aulas de hidroginástica e é uma das primeiras inciativas do setor de Saúde do Servidor, criado em 2019 com o objetivo de desenvolver ações preventivas que possam interferir de maneira significativa na promoção à saúde e melhoria da qualidade de vida no trabalho dos servidores da educação. Neste semestre, as aulas terão início dia 21 de agosto e acontecerão às segundas e quartas-feiras das 18 às 19 horas na região Sul, na Escola Municipal Francisca Brandão, e às terças e quintas-feiras na região Norte, das 18h30 às 19h30 na ETI Daniel Batista.

Profissional de educação física responsável pelo projeto, Flávio Moura informa que a hidroginástica é indicada para pessoas que querem iniciar uma atividade física e sair do sedentarismo. Por conta dos exercícios realizados na água, é ideal para quem sofre com problemas na coluna ou artrose. “Além dos muitos benefícios físicos, temos que considerar a melhora na ansiedade e sintomas de depressão, a possibilidade de interação social e novas amizades, o contato com servidores de outras unidades, a comunicação e o bem estar de realizar uma atividade em grupo”, ressaltou.

Benefícios da hidroginástica

– Ajuda na circulação do sangue e melhora a capacidade cardiorrespiratória;

– Aprimora a flexibilidade e promove o relaxamento;

– Ajuda a tonificar os músculos e aumenta a resistência física;

– Regula a pressão arterial e ajuda a controlar o peso.