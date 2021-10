15º FGT: júri técnico avalia pratos inscritos na Rota Gastronômica

Cor, sabor, aroma, originalidade e criatividade são alguns dos itens avaliados pelo corpo de jurado técnico na fase de degustação dos pratos inscritos na ‘Rota Gastronômica’ do 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT). A avaliação aconteceu nessa sexta-feira, 22, na sede dos próprios estabelecimentos concorrentes.

Integrante do júri técnico e chef de cozinha André Rabelo, que está na cidade há pouco tempo, disse que está sendo uma experiência única participar como jurado no FGT. “Estou achando tudo incrível, pois o festival fomenta a gastronomia da região e do estado, principalmente por ter um ingrediente regional. Até agora tenho me surpreendido com a combinação de sabores exóticos, sem contar a história de cada prato e estabelecimento. Estou muito encantado com a Rota”, disse o jurado.

Para a jurada técnica e engenheira de alimentos, Verônica França, que trabalha no ramo de produção de alimentos com frutos do cerrado, a Rota Gastronômica foi uma grande surpresa, principalmente na utilização de frutos do cerrado. “A cada prato uma nova experiência, tanto como frutos do cerrado, como ingredientes que lembram nossa memória afetiva aqui no Tocantins”, enfatizou.

Ela ainda ressaltou a importância da realização do FGT, principalmente para preservação do bioma cerrado. “O Festival é uma riqueza para o desenvolvimento sustentável do Tocantins, a gastronomia é essa ponte, por meio do evento nós podemos ter um cerrado mais produtivo, mais sustentável”, disse Verônica.

Rota Gastronômica

Os pratos inscritos na Rota concorrem separadamente das demais categorias, e serão comercializados com valores entre R$ 15,00 e R$ 65,00. A premiação segue a mesma do FGT, sendo R$ 6 mil para o primeiro colocado, R$ 2 mil para o segundo e R$ 1 mil para o terceiro colocado. Os vencedores serão anunciados no dia 31, no Espaço Cozinha Show, no circuito gastronômico.

Convidados

Na Rota Gastronômica, das dez vagas ofertadas no edital, apenas quatro foram preenchidas por empreendimentos que atenderam a todos os requisitos estabelecidos. Outros quatro estabelecimentos que não conseguiram apresentar a documentação exigida em tempo hábil, e atendendo a uma solicitação da Governança de Taquaruçu (Goverta), participam apenas como convidados.

Para a presidente da Goverta e participante da Rota Gastronômica, Daniella Aires, para dar mais força à Rota Gastronômica é necessária a participação de todos os interessados, por isso a instituição convidou novos empreendimentos do FGT. “Esse convite é mais um incentivo aos empreendedores, pois com uma maior participação, teremos mais visitações, valorizando a culinária regional e envolvendo a maior parte da comunidade no turismo local”, enfatizou a presidente.

O presidente da Agência Municipal de Turismo (Agtur), Márcio Neres, explica que a categoria Rota Gastronômica é um reconhecimento àqueles que todos os anos emprestam o Distrito para receber o FGT. “A Rota Gastronômica é uma forma de consolidar o destino turístico de Taquaruçu e também de manter uma proposta gastronômica permanente, e o convite para mais estabelecimentos é fruto do entendimento de que apenas quatro não contribuiriam para que mais pessoas fossem a Taquaruçu e pudessem experimentar do FGT”, finalizou o gestor.

Confira os empreendimentos participantes

– Pousada das Flores (Kênia de Moura Borges) – R$ 49,90

Tatacaju – cubinhos delicados de peixe tucunaré, embebidos em limão, shoyu e saquê, combinados com micro – quadradinhos de caju, cebola roxa e raspas suaves de gengibre;

Horário de funcionamento: quarta a sábado, das 18h às 23h.

– Vila Dos Sabores (Victor Augusto Costa) R$ 18,00

Cupim na Mandioca – Suculento Ragu de cupim ao vinho, servido sobre um disco de mandioca, harmonizado com uma deliciosa geleia de murici picante;

Horário de Funcionamento: segunda-feira a sábado a partir das 18h.

– Mandala Tempero & Afetos (Jaquelyne Costa dos Santos) R$ 49,90 (KG)

Franguinho Afetuoso – Pedaços de frango suavemente temperados, recobertos de pasta do coco de babaçu e assados ao forno de modo a manter a suculência da carne e permitir uma crosta de muito sabor, tudo isso sobre o creme de pequi;

Horário de Funcionamento: quarta a segunda, das 11h30 às 14h30.

– Pote de Ouro Arts (Daniella Aires Borges) R$ 15,00

Paçoca no Pote – Paçoca de carne de sol, com cubinhos de banana da terra e raspa de buriti seco, servido na cumbuca de barro;

Horário de funcionamento: todos os dias, exceto às terças, das 09h às 12h e 14h às 18h.

Convidados

– Zezinho Espetus (Bruna Cardoso de Sousa Vieira) R$ 16,00

Espetinho Afrodisíaco – Espetinho afrodisíaco de ovos de codorna com bacon fatiado e finalizado com muçarela derretida. Servido com uma porção de arroz branco; feijão trepa-pau, vinagrete e mandioca;

Horário de funcionamento: De segunda a segunda, das 17h às 23h.

– Sabor Food Truck (Márcia Francisca da Costa) R$ 15,00

Cuitelinho de churros – Cuitelinho de churros é uma cestinha de açúcar mascavo, recheada com sorvete de doce de leite e banana da terra caramelizada, finalizada com cobertura de caramelo salgado;

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 18h30 às 23h.

– Pousada Aldeia (Tatianne Barros) R$ 65,00

Raclete de queijo com jabuticabas – Raclete de queijo com confit de jabuticabas flambadas na cachaça;

Horário de Funcionamento: Todos os dias das 12h às 20h.

– Armazém Antonina (Luzetania Barros) – R$ 12,00

Empada de Chambari – Deliciosa empada com recheio de chambari à moda da casa;

Horário de Funcionamento: Todos os dias do Festival, das 7h às 18h.