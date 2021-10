15º FGT: Grandes Chefs da gastronomia brasileira se apresentarão no evento

Grandes nomes da gastronomia brasileira se apresentarão no 15º Festival Gastronômico de Taquaruçu (FGT), como os Chefs Guga Rocha, Kátia Barbosa e André Barros, além dos tocantinenses Roberta Ribeiro, Robert Neto, Helves Frank. O evento acontecerá de 28 a 31 de outubro, na Praça Vereador Tarcísio Machado, em Taquaruçu, distrito de Palmas.

Palestrante nos mais importantes festivais de gastronomia do Brasil, o alagoano Guga Rocha participou de eventos nacionais e internacionais com grandes chefs em restaurantes estrelados. Ele já viajou para mais de 40 países estudando as diversas cozinhas, suas tradições e suas culturas. Hoje é reconhecido como um dos chefs brasileiros de maior destaque na mídia, respeitado pela crítica e pelo público no Brasil e, no exterior, possui o apelido carinhoso de tropicalist chef.

Já a chef Kátia Barbosa ficou famosa por sua invenção do bolinho de feijoada, receita criada para o seu lendário botequim Aconchego Carioca, que vem incentivando e inovando no quesito cozinha brasileira. Ela tem mais cinco restaurantes. Recentemente criou o Kátia em Kasa, delivery popular de comida brasileira acessível e com afeto para enfrentar a pandemia. Kátia faz parte do grupo de jurados do programa Mestre do Sabor, da TV Globo, que foi sucesso de audiência nas suas três temporadas. Com o sucesso do programa tem feito muitas lives, cooking experiences corporativos e campanhas comerciais, sempre com a simpatia, astral e sorriso que são sua marca registrada.

O chef André Barros é um nome tarimbado da cozinha em Goiás, com vasta experiência e passagens por diversos restaurantes e estabelecimentos, o goiano, natural de Rio Verde (GO) carrega consigo os ensinamentos da culinária, desde a infância. Teve a oportunidade de ser um dos concorrentes de um reality show de gastronomia. André foi um dos participantes da primeira temporada do programa Mestre do Sabor, na TV Globo.

Novidades

O Espaço Cozinha Show, com as apresentações de grandes chefs, ganha um espaço amplo e confortável, em um túnel de 800 metros quadrados, com mais uma novidade: a Mercearia FGT, composta por estandes com produtos artesanais, como queijos, temperos e uma adega para degustação de vinhos e licores, entre outros produtos da região.

Os 27 participantes, que estarão espalhados pelo circuito gastronômico, ganharão espaços mais amplos, com estandes de 12 metros quadrados, uma área de trabalho com maior conforto para os participantes.

A nova estrutura também terá espaços ‘instagramáveis’, com decoração mais intimista e acolhedora, além de três espaços ‘Pocket Shows’, para apresentações de artistas regionais. Já os artistas culturais circenses, como palhaços, malabares, pernas de pau e personagens infantis farão apresentações itinerantes em todo o circuito.

Para a criançada, outra novidade é que o circuito também terá o ‘Espaço Kids’, com brinquedos gratuitos, como pula-pula, piscina de bolinha, oficina de slime e pinturas em gesso.

Este ano, para aqueles que quiserem dar uma olhada no cardápio antes de ir ao FGT, as opções de pratos, com descrição e preços, estarão disponíveis durante a semana do evento, por meio de uma ferramenta digital chatbut.

Confira a programação completa:

28/10 – Quinta-feira / Cozinha Show – Circuito Gastronômico

· 18h – Cozinha da Melhor Idade: Maria do Socorro e convidadas preparam a receita ‘Maria Caju’.

· 19h – Encontro de Chefs: Helves Frank x Robert Sparenberg Neto.

· 20h – Apresentação Nacional – Chef – Kátia Barbosa.

29/10 – Sexta-feira / Cozinha Show – Circuito Gastronômico

· 19h – Encontro de Chefs: Junior Carlin x Matheus Rodrigues.

· 20h – Apresentação Nacional – Chef- André Barros.

30/10 – Sábado / Cozinha Show – Circuito Gastronômico

· 18h – Workshop ‘Boas Práticas com Buriti’ – apresentação Flávia Rodrigues.

· (Apresentação de produção de produtos à base de Buriti, diálogo sobre agroextrativismo do buriti em Taquaruçu).

· Convidadas: Patrícia Ribeiro (Engenheira de Alimentos do Senar), Verônica França (Engenheira de Alimentos da Seagro) e Malena Mota (Embaixadora da Gastronomia do TO).

· 19h – Encontro de Chefs – Roberta Ribeiro x Rosa de Fogo.

· 20h – Apresentação Nacional – Chef Guga Rocha.

31/10 – Domingo / Cozinha Show – Circuito Gastronômico

· 18h – Palestra de harmonização de cerveja com os pratos do festival para os participantes do festival gastronômico, promovido pela Associação de Cervejarias Artesanais do Tocantins (Acerva Tocantinense), palestrante Geraldo Neto, Sommelier de Cerveja formado pelo Science of Beer, cervejeiro caseiro desde 2016, técnico cervejeiro.

· 19h – Brasa, Churrasco & Cia com Roni Abrão – ‘Uma imersão ao mundo do churrasco descomplicado, a evolução da carne e a valorização da brasa na gastronomia mundial’.

· 20h30 – Entrega da premiação (Marquinhos Rocha e Malena Mota).

Programação artísitica FGT:

28/10

19h30 – Ítalo Pereira, Paulinho Braga, 3 tons de preto;

21h30 – Dorivan;

Performance Circense do circo Os Kaco e Palhaço Batatinha e Cia.

29/10

19h30 – Edir Ribeiro, Camila Ferreira, Sabino Sá;

21h30 – Carolina Oliveira;

Palhaço Batatinha e Cia.

30/10

19h30 – Marcelo Bahia, Karollina do Cerrado, Thiago Schmidt;

21h30 – Viola D’junior;

Palhaço Batatinha e Cia.

31/10

19h30 – Marcos & D’Lucca, Lenilton Lima, Núbia Dourado;

21h30 – Bruno Barreto;

Performance Circense do circo Os Kaco.