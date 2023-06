Palmas Férias: prefeita Cinthia lança programação com atividades na praia e na serra

Com uma proposta mais intimista e aconchegante para todos os palmenses e turistas, a Prefeitura de Palmas, por meio da Agência Municipal de Turismo (Agtur), da Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), lançou a programação da temporada de férias na Capital, que tem início neste sábado, 1º, e vai até agosto. O anúncio foi feito pela prefeita Cinthia Ribeiro à imprensa na noite desta quarta-feira, 28.

Além dos eventos apoiados pela prefeitura, como o 10° Festival do Circo de Taquaruçu e a Feira das Flores, durante todos os finais de semana do mês de julho acontecerão, a partir das 18 horas, shows regionais nas praias da Graciosa, das Arnos e do Caju. Neste mês de julho, valorizando a água e a serra conectada ao friozinho de Taquaruçu, terá programação também no distrito, com previsão de um grande show nacional na praça Joaquim Maracaípe no dia 29 de julho, juntamente com uma rica programação de atividades esportivas.

A prefeita além de ressaltar a beleza da capital tocantinense, destacou que o evento foi pensado com muito carinho. “Não importa quem começou, ou quem vai colocar a cereja do bolo. Dar continuidade a projetos de qualidade é uma máxima na nossa gestão. Enfim, nós somos um time e um time a favor de Palmas. O grande diferencial para avançarmos, cada vez mais, no segmento turístico está, com certeza, na nossa paixão que prospectamos na cidade por onde passsamos”, disse a prefeita.

O presidente da Agtur, Giovanni Assis, ressalta que este ano quer mostrar o que a cidade tem de melhor, por isso, os eventos foram divididos entre praias e serra, como o belíssimo pôr do sol e também, para apreciar o friozinho que faz em Taquaruçu no mês de julho, sem falar das belíssimas cachoeiras.

Giovanni ainda trouxe mais uma novidade: “Este ano vamos organizar um local aconchegante com comidinhas quentes para quem for subir a serra, que eu sei que está irresistível”, disse.

Programação

Todos os sábados e domingos de julho, a partir das 18 horas, as três praias – Graciosa, Caju e Arnos – receberão shows regionais, duas atrações por noite, de vários estilos musicais: pop, sertanejo, forró, axé, MPB e house. Em Taquaraçu também ocorrerão shows regionais, duas atrações por noite, nos dias 15, 16, 22, 23, 29 e 30 de julho, sendo que na última noite está previsto a atração nacional.

A Fundação Municipal de Esportes e Lazer (Fundesportes) também planejou uma programação especial para os palmenses aproveitarem a temporada, com a promoção de diversas atividades esportivas e de entretenimento, como as ações do ‘Palmas Mais Fitness’, ‘Trilha no Parque Cesamar’, jogos interativos de futevôlei, vôlei de areia, futebol de areia e beach tennis. As atividades irão percorrer, ao longo do mês, diferentes pontos da Capital e a 2° Meia Maratona de Palmas, que está com inscrições abertas, fechará a programação no dia 29 de julho.

Com apoio da Prefeitura de Palmas, os palmenses e turistas já podem subir a serra para prestigiarem o 10º Festival de Circo de Taquaruçu, que teve início no último dia 26. A programação contará com atividades no Centro Cultural Circo Os Kaco, Praça Joaquim Maracaípe e com itinerância nas ruas e escolas do distrito. Todas as atrações são gratuitas e com classificação livre.

A partir do dia 7 de julho começa a 6ª Exposição Jardim Encantado, em Taquaruçu. O tema da feira deste ano é Cerrado Verde, tendo como objetivo sensibilizar a população sobre a forma correta para cuidar do meio ambiente e redução das queimadas.

Texto: Malena Mota/Secom

Edição: Deni Rocha/Secom