Wanderlei Barbosa se compromete em concluir rodovias e hospitais em seu novo mandato

Por Secom

O Plano de Governo de Wanderlei Barbosa (Republicanos) contempla várias ações na área da infraestrutura, como as obras de pavimentação asfáltica de importantes rodovias do Tocantins e ampliação do atendimento à Saúde.

Na parte das estradas, além de recuperar mais de 2.500 km de rodovias, Wanderlei também vai pavimentar a TO-030, que liga Mateiros a São Félix, região do Jalapão, fazer a duplicação da TO-181, no trecho de Araguaína ao Distrito de Novo Horizonte, e concluir a TO-365, que liga Gurupi ao Povoado Trevo da Praia. Além disso, vai duplicar a TO-080, de Palmas a Paraíso, e finalizar a pavimentação da TO-255, que liga Lagoa da Confusão e o Porto de Barreira da Cruz, (Rio Javaés), na divisa com a Ilha do Bananal.

“Quando nós recebemos o Estado, há pouco mais de 10 meses, encontramos a nossa malha Viária toda destruída e passamos a fazer essa recuperação. São 30 trechos de rodovias que estamos consertando, refazendo e fazendo novas rodovias para os municípios que não tinham ainda, como é o caso de Itacajá, Recursolândia e Centenário. Então, o objetivo do nosso Governo é melhorar toda as estradas do Estado, para darmos condições de escoamento a nossa produção e também para ajudar na mobilidade das pessoas com mais segurança”, destacou o Governador.

Hospitais

Além de fazer a ampliação de hospitais, como o Hospital Geral de Palmas (HGP) e concluir as obras dos Hospitais Gerais de Araguaína (HGA) e Gurupi (HGG), Wanderlei também pretende descentralizar o atendimento na Saúde.

“Estamos descentralizando os leitos de UTIs, para atender todas as regiões do Estado. Já colocamos 10 leitos, com sala amarela e vermelha, em Augustinópolis, na região do Bico do Papagaio, e em Porto Nacional. Agora, vamos instalar em Paraíso e também em Miracema. Os hospitais estão sendo preparados para isso”, assegurou Wanderlei.

Em Palmas, um dos compromissos do Governador é construir o Hospital da Mulher, que atenderá a Maternidade e também as mulheres de todo o Tocantins. “O nosso trabalho é de atendimento, de atenção às comunidades, reforçar a nossa rede hospitalar com novos hospitais e ampliando e melhorando as condições de atendimento dos hospitais existentes. Vamos melhorar toda a rede hospitalar do nosso Tocantins”, concluiu.