Governador Wanderlei Barbosa participa de comício em Lajeado

Por Assessoria

No intuito de falar de suas propostas para o Estado ao continuar na gestão, o Governador subiu ao palanque em Lajeado Tocantins, onde foi recebido por lideranças da cidade e outros municípios. Agradeceu e cumprimentou os líderes e as famílias de Lajeado que demonstraram respeito e carinho com sua presença, e valorizou a cidade como um lugar turístico e estratégico que precisa do olhar do Governo.

“Nós estamos trabalhando dia e noite, estamos fazendo estradas, para melhorar o acesso, e valorizar o agronegócio, o turismo, as industrias, construimos com responsabilidade, carinho e respeito às pessoas. Nosso grupo acredita na transformação da cidade através do trabalho, essa é nossa missão. Estamos realizando cirurgias eletivas, já chegando a sete mil esse ano, atendemos o Maranhão, o Mato Grosso, pessoas do Pará e não vamos negar saúde aos brasileiros que procuram o Tocantins como referência. A avaliação positiva do Governo só está boa porque estamos trabalhando muito, trabalhamos com olhares voltados para as pessoas”, disse o Governador.

Representando a Deputada Estadual e candidata à reeleição Claúdia Lelis (PV), o empresário e Ex-Deputado Marcelo Lelis cumprimentou Lajeado como Capital das Águas, e em seu discurso apresentou Wanderlei, como político que lida com o poder, conservando a pessoa simples em toda sua trajetória política.

“Wanderlei Barbosa quando começou a caminhada, todos diziam que é o melhor político junto com o povo do Estado e diziam que o curraleiro é bom de política, mas eu quero ver o curraleiro é na gestão. Quando trafegamos pela a TO – 010, Palmas a Lajeado, não vimos buracos sendo tampados, mas sim o asfalto sendo feito novamente, o curraleiro é bom de política e bom de gestão. O Wanderlei é homem simples, é o mesmo que foi vereador, foi deputado, não mudou nada, ele convive com o poder de maneira extraordinária”, pontuou Marcelo Lelis.

A Vereadora de Lajeado Leidiane Mota (PSC), falou do apoio do Governador ao município e lembrou do apoio à sua candidatura.

“Nós estamos bem representados, temos um Governador que tem trilhado e está sempre conosco, é companheiro e vai até o fim, veio na minha casa prestar apoio à minha candidatura e continua sendo o mesmo político, que tem compromisso com todos”, afirmou Leidiane.

Com o abraço caloroso da população de Lajeado, o Governador deixou a cidade na certeza de que a confiança em seu Governo está no coração de cada eleitor de Lajeado.