Vice-governador Wanderlei Barbosa participa de Reunião do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, foi representado pelo vice-governador Wanderlei Barbosa nesta quinta-feira, 29, em Palmas, durante a 52ª Reunião Ordinária do Colégio Nacional de Defensores Públicos-Gerais (Condege). O encontro debateu assuntos de interesse das Defensorias Públicas, além de pontos específicos do Colegiado, como a aprovação do novo estatuto do Condege.

Dando boas-vindas aos presentes, o vice-governador Wanderlei Barbosa disse sentir-se orgulhoso por ter participado do lançamento da pedra fundamental da instituição, ainda em 2009, e reforçou o reconhecimento da Gestão Estadual ao trabalho realizado pela Defensoria Pública. “A Defensoria tem uma missão árdua e nós reconhecemos sua importância em ajudar no atendimento e no auxílio aos mais necessitados. O trabalho desempenhado pela Defensoria do Tocantins tem o respeito do Governo. O Tocantins se orgulha de sediar este encontro e recebê-los aqui em nosso Estado”, afirmou.

A defensora pública-geral no Tocantins e presidente do Condege, Estellamaris Postal, ressaltou que o Vice-governador é parceiro de longa data da Defensoria Pública e agradeceu pela participação do Executivo Estadual. “Agradeço imensamente pela participação e tenho certeza de que, neste encontro, vamos conseguir avançar em muitas pautas comuns de interesse das Defensorias. Agradeço a todos pela contribuição ao processo contínuo de fortalecimento da Defensoria Pública do Tocantins”, ressaltou.

O encontro do Condege ocorre em formato híbrido, com a presença de 14 defensores públicos-gerais de vários estados. Os demais participam por meio de videoconferência, com transmissão ao vivo.

Colégio Nacional

O Condege é uma associação civil de âmbito nacional que funciona como órgão permanente de coordenação e articulação das Defensorias Públicas existentes no Brasil. As reuniões ordinárias ocorrem mensalmente. São membros efetivos do Colégio os defensores públicos-gerais ou subdefensores públicos-gerais dos estados e Distrito Federal.