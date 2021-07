Em reunião com presidente da Codevasf, Governador Carlesse articula mais recursos para projetos de irrigação no Tocantins

O governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, reuniu-se nesta sexta-feira, 30, no Palácio Araguaia, com o presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Marcelo Moreira, acompanhado pelo senador Eduardo Gomes e pelo deputado federal Carlos Gaguim, oportunidade em que solicitou que mais recursos sejam destinados a projetos de irrigação no Tocantins. O objetivo do Governo do Estado é beneficiar ainda mais projetos com investimentos federais.

“Temos um projeto muito grande que é o da bacia do Rio Formoso e Lagoa da Confusão e a participação da Codevasf é importantíssima, porque ela tem toda a condição e a infraestrutura de nos orientar e trazer recursos para melhorar essa região. E esse bom diálogo com o presidente nos dá segurança, pois temos R$ 150 milhões para investir nessas bacias, o que vai trazer mais desenvolvimento e crescimento da produção de grãos, aliada à preservação. E o objetivo é ampliar isso para os demais projetos que temos de irrigação e que a Codevasf tem interesse de colaborar”, destacou o governador Mauro Carlesse.

O senador Eduardo Gomes reforçou que o pedido é de ampliação de recursos destinados aos perímetros de irrigação. “Nossa solicitação e do Governador é para a ampliação da destinação de recursos dos perímetros de irrigação. Já está garantido, para o Projeto Rio Formoso, R$ 150 milhões dos quais R$ 30 milhões já serão aplicados neste ano. A solicitação é de que a gente também consiga recursos para investimento no Prodoeste, na região da Lagoa da Confusão, que é a mesma bacia e que também precisa de investimentos para a construção de reservatórios, preservando a qualidade da água e preservando o meio ambiente”, pontuou.

Durante o encontro, o presidente Marcelo Moreira reforçou que R$ 400 milhões foram investidos no Tocantins só em 2020, sendo que as ações estão sendo executadas ao longo de 2021. “Temos, por exemplo, R$ 30 milhões para o projeto do Rio Formoso, R$ 40 milhões em pavimentação, R$ 30 milhões em revitalização de rios, R$ 8 milhões em investimentos em poços artesianos no sudeste do Estado, ações de compra de equipamentos para ranchos produtivos. Ações que vão beneficiar diretamente os tocantinenses”, afirmou.

O presidente da Codevasf ainda informou que, na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2021, já existe uma previsão de quase R$ 500 milhões para o Tocantins e que, em 2022, deve haver muito mais recursos porque as ações, de fato, estão sendo realizadas no Estado. “São diversas as ações que a Codevasf está trazendo para o Tocantins por meio de recursos federais alocados pela bancada federal e isto tende a se multiplicar. A população está vendo que os equipamentos estão chegando, que as obras estão sendo executadas. Temos o exemplo da pavimentação feita em Arraias e Combinado que viraram referência, principalmente pela qualidade do serviço, o que mostra o compromisso que nós temos com o recurso público”, ressaltou.

Superintendência no Tocantins

O presidente Marcelo Moreira ainda informou que foi criada, no Estado, a 10ª Superintendência da Codevasf, o que vai melhorar o atendimento às prefeituras e gerar benefícios para a população. “A partir de setembro, já teremos uma equipe fixa e formada por funcionários da Codevasf. São superintendentes, gerentes, assessoria jurídica, tudo para melhorar o atendimento às prefeituras”, destacou.

Também participaram da reunião o superintendente da Codevasf no Tocantins, Homero Barreto; e os secretários de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura, Jaime Café; e da Infraestrutura, Cidades e Habitação, Juliana Passarin, que também é presidente da Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto).