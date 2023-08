Van Gogh, entre o Trigo e o Céu é destaque na mostra do Cine Cultura

A Programação do Cine Cultura para a semana de 10 a 16 de agosto destaca o longa Van Gogh, entre o Trigo e o Céu. O filme compõe a mostra ‘A Grande Arte no Cinema’, que exibe filmes sobre grandes artistas das artes visuais. A programação continua com a Sessão Retratos do Brasil, que apresenta diferentes formas de pensar a vida em sociedade e suas diferentes realidades.

Na mostra, A Risi Film Brasil em colaboração com o 8 ½ Festa do Cinema Italiano e em parceria com a Fundação Cultural de Palmas apresentam um ciclo de cinema dedicado às artes visuais e aos grandes artistas de todos os tempos.

Em ‘Van Gogh, entre o Trigo e o Céu’ é apresentado um novo olhar sobre o pintor Van Gogh através do legado da maior colecionadora do artista, Helene Kröller-Müller que, no início do século XX, acabou por comprar quase 300 das suas obras, pinturas e desenhos. A oportunidade de contar o modo como a arte de Van Gogh evoluiu, e também sobre a coleção de Helene Kröller-Müller, foi possível graças à grande exposição, Van Gogh Entre o Trigo e o Céu, na Basílica Palladiana em Vicenza.

Retratos Fantasmas

O Cine Cultura também iniciou a venda de ingressos para ‘Retratos Fantasmas’ de Kleber Mendonça Filho, mesmo diretor de ‘Bacurau’, ‘O Som ao Redor’ e ‘Aquarius’. Apresentado pela Vitrine Filmes e a Cinemascópio, o filme terá pré-estreia no Cine Cultura no dia 18 de agosto. Exibido primeiro no festival de Cannes, ‘Retratos Fantasmas’ terá sua estreia nacional na noite de abertura do 51º Festival de Gramado e pré-estreias abertas ao público nos dias 18 e 19/08.

Os ingressos estão disponíveis no Cine Cultura Palmas, a partir desta quinta, 10 de agosto, no horário das 16h30 às 20 horas.

Sessão Retratos do Brasil

Um ciclo de filmes com exibição de variados retratos documentais do Brasil.

Diferentes formas de pensar sobre política, cultura, segurança, educação, saúde, meio ambiente, acessibilidade e territórios.

Sessão direcionada a todas as pessoas que buscam conhecer os diferentes retratos documentais do Brasil.

Ingresso: R$ 7,50 para todos.

Programação

O Cine Cultura Palmas reserva o direito de alterar a programação sem aviso prévio.

Quinta: 10/08/2023

16h10 -Terras Infinitas, Cauê Brandão

Drama|Brasil2023|112’

Classificação: 14 anos

18h- Brichos 3 – Megavirus, Paulo Munhoz

Animação, aventura|Brasil|2023|74’

Classificação: Livre

19h30- Brichos 3 – Megavirus, Paulo Munhoz

Animação, aventura|Brasil|2023|74’

Classificação: Livre

Sexta: 11/08/2023

Mostra A Grande Arte no Cinema

16h30- Klimt & Schiele – Eros e Psique, Michele Mally

Documentário |Itália| 2018| 95′

Classificação: 12 anos

18h- Brichos 3 – Megavirus, Paulo Munhoz

Animação, aventura|Brasil|2023|74’

Classificação: Livre

19h30- Brichos 3 – Megavirus, Paulo Munhoz

Animação, aventura|Brasil|2023|74’

Classificação: Livre

Sábado: 12/08/2023

Mostra A Grande Arte no Cinema

16h30- Van Gogh – Entre o Trigo e o Céu, Giovanni Piscaglia

Documentário| Itália| 2019| 95′

Classificação: 12 anos

Sessão Retratos do Brasil

18h30 – Môa, Raíz Afro Mãe, Gustavo McNair

Documentário| Brasil|2022|102’

Classificação: 14 anos

20h30 -Terras Infinitas, Cauê Brandão

Drama|Brasil2023|112’

Classificação: 14 anos

Domingo: 13/08/2023

16h30 -Sessão Vitrine

Canção Ao Longe, Clarissa Campolina

Drama| Brasil| 2022|75’

Classificação: 14 anos

Sessão Retratos do Brasil

18h30 – Môa, Raíz Afro Mãe, Gustavo McNair

Documentário| Brasil|2022|102’

Classificação: 14 anos

Mostra A Grande Arte no Cinema

20h30- Klimt & Schiele – Eros e Psique, Michele Mally

Documentário |Itália| 2018| 95′

Classificação: 12 anos

Quarta:15/08/2023

Mostra A Grande Arte no Cinema

16h30- Tintoretto – Um rebelde em Veneza, Giuseppe Domingo Romano

Documentário| Itália|2019|96’

Classificação: 12 anos

18h30 -Sessão Vitrine

Canção Ao Longe, Clarissa Campolina

Drama| Brasil| 2022|75’

Classificação: 14 anos

20h30 -Terras Infinitas, Cauê Brandão

Drama|Brasil2023|112’

Classificação: 14 anos