Vacinação contra a covid-19 alcança 78% dos adultos em Araguaína

Texto: Secom/Prefeitura de Araguaína

Araguaína está avançando na aplicação da segunda dose da vacina contra a covid-19 em adultos, conforme dados da Secretaria da Saúde foram imunizados 101.725, representa 78% do público alcançado que soma 129.212 pessoas. Além disso, mais de 27 mil pessoas procuraram pela dose de reforço.

Segundo dados da Secretaria da Saúde, há uma baixa adesão da imunização das crianças e adolescentes. “Nosso maior desafio é o retorno dos adolescentes para completar o esquema vacinal, apenas 46% voltaram. Quando se trata da vacinação da covid pediátrica, a adesão segue baixa com apenas 8,2% das crianças vacinadas”, explicou a diretora de imunização de Araguaína, Samilla Braga.

A vacinação da faixa etária de 5 a 11 anos foi iniciada no último mês de janeiro, até o momento 1.574 doses foram aplicadas em um público composto por mais de 19 mil meninos e meninas. Enquanto dos 19.852 adolescentes de 12 a 17 anos, 14.610 receberam a primeira dose e 9.169 a segunda.

Locais para a população em geral

Qualquer pessoa acima de 12 anos poderá se vacinar em todas as UBS, com exceção da UBS José Rezende (Setor Alto Bonito) e a do Setor Araguaína Sul. Outra opção é em frente à Câmara Municipal de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30, no sábado o horário de atendimento é diferente, das 8 às 13 horas. Além do Vacina Móvel, continua o atendimento no Estacionamento da Feirinha, do dia 14 a 18, segunda a sexta-feira, das 16 às 20 horas.

Vacinação das crianças

A imunização das crianças está sendo feita em cinco unidades: A UBS JK, Lago Azul, José Ronaldo Pereira da Costa (Dom Orione) e Dr. Dantas (Costa Esmeralda) que atendem das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30, e a Dr. Francisco Barbosa de Brito (Vila Aliança) atende em horário estendido, das 7 às 18 horas.

Dose certa

O volume da dose aplicada nas crianças é de 0,2 ml, enquanto nos maiores de 12 anos é de 0,3 ml, conforme estabelece a Nota Técnica nº 2/22. Além disso, a formulação da vacina para crianças é diferente do imunizante aplicado nos adolescentes e adultos, e os frascos das vacinas também se diferem, sendo das crianças de cor laranja e dos demais públicos de cor roxa.