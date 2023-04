Unitins divulga locais de prova de concurso para professor efetivo

Nesta quarta-feira, 12, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) divulgou os locais de prova para o concurso de professor efetivo, que oferece 132 vagas em diversas áreas. Os candidatos inscritos poderão consultar os locais aqui.

As provas da primeira fase do concurso serão realizadas no próximo domingo, 16, e os portões dos locais de prova serão fechados pontualmente às 8 horas. As provas terão início às 8h10 e serão encerradas às 12h10, totalizando quatro horas de duração.

A primeira fase do concurso será composta por provas objetivas, que terão caráter eliminatório e classificatório. Os três candidatos melhor classificados para cada vaga avançarão para a segunda etapa do concurso, que consistirá em prova didática e comprovação de títulos e experiência. A posse dos professores aprovados está prevista para o fim de 2023.

Os candidatos serão avaliados de acordo com o conteúdo programático especificado no edital, relacionado às áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Letras, Medicina, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão do Agronegócio.

O concurso de professor efetivo da Unitins é uma oportunidade para profissionais da educação ingressarem em uma instituição de ensino superior reconhecida e contribuírem para o desenvolvimento da educação no Estado. “Nós procuramos organizar a aplicação das provas de forma que a distribuição dos candidatos atendesse uma logística adequada para a melhor avaliação e conforto dos candidatos. Aos candidatos, pedimos atenção para o horário do fechamento dos portões e desejamos boa sorte a todos”, explica o reitor da Unitins e presidente da comissão do concurso, Augusto Rezende.

Prova

Será necessário ao candidato se apresentar ao local de prova com documento de identidade original e levar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Além disso, é fundamental que os candidatos cheguem com antecedência.