Governador Wanderlei Barbosa participa da abertura da Agrosudeste e destaca ações do Estado para consolidar avanços no campo

O governador Wanderlei Barbosa participou nesta quarta-feira, 12, da abertura oficial da Feira Agrotecnológica da Região Sudeste do Tocantins (Agrosudeste), realizada no Parque Agropecuário Neiçon Gomes, no município de Almas. Em sua sétima edição, o evento aborda a temática da Sustentabilidade no Campo, consolidando-se como a principal feira do setor agropecuário na Região Sudeste do Estado.

Realizada com apoio do Governo do Tocantins, a Agrosudeste é uma vitrine de tecnologia e inovação no campo para 25 municípios da região. Na abertura oficial, o governador Wanderlei Barbosa ressaltou a abrangência do evento. “A Agrosudeste é, sem dúvida, um grande evento e demonstra a força do nosso agronegócio, não apenas na Região Sudeste, já ela também atrai expositores e produtores do estado da Bahia, por exemplo, que vêm para cá participar e fechar negócios. O Governo do Tocantins é parceiro das feiras e exposições agropecuárias que reúnem interesse social e econômico”, disse.

O Governador também visitou estandes, conversou com expositores, conheceu as principais novidades da feira e até arriscou passos de súcia junto com estudantes do Colégio Estadual Dr. Abner Araújo Pacini.

A Agrosudeste aborda neste ano as cadeias produtivas de horticultura, piscicultura, bovinocultura e fruticultura. O evento traz ainda exposições de animais, maquinário, veículos e insumos agrícolas, além de produtos da agricultura familiar. Segundo o presidente da feira, João Albuquerque Filho, a expectativa de negócios é estimada em R$ 20 milhões.

O Governo do Tocantins montou um pavilhão institucional no evento, com estandes do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins); da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro); do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), e demais pastas, levando atendimento ao produtor rural e à população em geral. “Fizemos questão de estar aqui presente para prestigiar o evento e demonstrar o apoio do Governo do Tocantins no agronegócio, que é de fundamental importância para o nosso Estado”, afirmou o vice-governador, Laurez Moreira.

Quem visitar a feira também vai conhecer vitrines agrícolas com inovações e tecnologias, e Dias de Campo com foco no potencial agrícola da região. “A Agrosudeste traz transferência de tecnologia e conhecimento, especialmente para os pequenos produtores. A estrutura foi toda pensada para que o produtor possa ter acesso a linhas de crédito e instituições de pesquisa, trazendo desenvolvimento para a região”, explicou o secretário da Agricultura e Pecuária, Jaime Café.

Para o criador de alevinos Auri Hudson, que cria peixes em uma fazenda no município de Almas, a Feira é uma oportunidade para expor atividades e técnicas de manejo. Além de comercializar sua produção, o aquicultor também faz doações de alevinos para comunidades quilombolas. “Somos parceiros da Agrosudeste desde a primeira edição. É um evento muito importante para a gente expor nossos produtos e serviços para novos clientes”, disse.

Os estudantes do Colégio Estadual Agropecuário de Almas também aproveitaram o evento para demonstrar os conhecimentos adquiridos em sala de aula e no campo. “A feira é uma oportunidade de adquirir novos conhecimentos na área técnica rural, que é a carreira que pretendo seguir”, disse o estudante José Carlos Cardoso.

Ainda na programação, estão previstos shows musicais, apresentações assistidas e culturais, e uma cavalgada no encerramento da Agrosudeste, no próximo sábado, dia 15.

“O que nós temos de melhor no setor do agronegócio está aqui em Almas nesses cinco dias de evento. A Agrosudeste é a segunda maior feira agrotecnológica do Tocantins, ficando atrás apenas da Agrotins. Por isso, estamos muito felizes e satisfeitos com a dimensão desse evento e a presença do governador Wanderlei Barbosa”, agradeceu o prefeito de Almas, Wagner Nepomuceno Carvalho.

Regularização fundiária

Durante a abertura da Feira, o Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Terras do Tocantins (Itertins), entregou 12 títulos definitivos a famílias de Almas, totalizando mais de mil hectares de área regularizada. O presidente do órgão, Robson Figueiredo, destacou a preocupação do Governo em garantir segurança jurídica às famílias. “Nosso trabalho objetiva principalmente a sustentação da segurança jurídica nas relações de propriedade, o fomento ao desenvolvimento econômico sustentável e ao bem-estar das famílias dos agricultores”.

Mineração

Após a abertura da Agrosudeste, o Governador seguiu para o local onde a multinacional Aura Minerals instalou uma planta de extração de ouro no município de Almas. Ele fez uma visita à mina de onde é extraído o minério e conheceu as etapas de beneficiamento do ouro. Ao final, Wanderlei Barbosa entregou à empresa a licença de operação concedida pelo Naturatins.

“O Tocantins pode ser, futuramente, a nova fronteira da mineração de ouro no Brasil e nós queremos ser referência nesse processo de investimentos nesse setor aqui no Estado”, comemorou o presidente da Aura, Rodrigo Barbosa.

“O resultado que buscamos é a geração de oportunidades. Nosso Governo tem compromisso com o crescimento do Estado e em melhorar as condições de nossos municípios, autorizando as empresas a se instalarem aqui, gerando emprego e renda, com responsabilidade social”, encerrou o Governador.

Agrosudeste

A Agrosudeste é uma realização da Central das Associações de Produtores Rurais de Almas e Porto Alegre, com apoio de instituições públicas e privadas, dentre eles o Governo do Tocantins, a Prefeitura Municipal de Almas, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), bem como as empresas Aura Mineração e a Mútua.

Atualmente, a feira envolve 25 municípios do Estado sendo eles: Almas, Dianópolis, Natividade, Porto Alegre, Chapada da Natividade, Taguatinga, Aurora do Tocantins, Conceição do Tocantins, Ponte Alta do bom Jesus, Ponte Alta do Tocantins, Arraias, São Valério da Natividade, Santa Rosa do Tocantins, Pindorama, Lavandeira, Rio da Conceição, Novo Jardim, Taipas, Combinado, Novo Alegre, Paranã, Palmeirópolis, Palmas, São Salvador e Silvanópolis. Além de outros estados, como Bahia, Goiás, São Paulo e Rio Grande do Sul.