Tocantins tem população estimada de 1.607.363 em 2021

A estimativa da população do Tocantins para o ano de 2021 chega a 1.607.363 de pessoas, superando os valores estimados para o crescimento populacional do Estado. Os dados são do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

A Gerência de Informações Socioeconômicas computou as informações e as transformou em uma série de tabelas e gráficos de fácil leitura. Nesse trabalho são apresentadas as Estimativa da População para o Estado e os 139 municípios, além de Expectativa de Vida e a Projeção da População Tocantinense.

As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.

“Os dados de estimativa e projeção da população Tocantinense são fundamentais na tomada de decisões por políticas públicas inclusivas e de planejamento de ações e investimentos nos mais diversos setores da economia, educação e saúde que beneficiem direta ou indiretamente a população” destaca o Secretário da Seplan, Sergislei Silva de Moura.

População do Estado

Para 2021 a estimativa da População do Estado do Tocantins é de 1.607.363, o que representa um aumento de 1,08% em relação ao ano passado. Dentro deste panorama, Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins se mantém no ranking das maiores cidades do Estado. Juntas, estas cidades somam 43% da população tocantinense.

Apenas 5 cidades do Estado do Tocantins apresentaram uma variação relativa acima de 2% na comparação com os dados do ano anterior. A cidade de Palmas obteve uma variação positiva de 2,3%. Na sequência temos Lagoa da Confusão com variação relativa de 2,29%, Aguiarnópolis com 2,28%, Bom Jesus do Tocantins com 2,24% e Tupiratins com 2,05%.

Participação dos Municípios do Estado

43% da população tocantinense está concentrada nas 5 maiores cidades do estado (Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso do Tocantins).

14% dos municípios tem uma população entre 10.000 e 20.000 habitantes (equivalente a 19 cidades).

30% dos municípios tem uma população de 5.000 até 10.000 habitantes (equivalente a 42 municípios).

49% dos municípios tem uma população menor que 5.000 habitantes (equivalente a 68 cidades).

Tabela com as 10 maiores cidades, em população estimada, do Estado do Tocantins

MUNICÍPIO População Estimada 2021 Ranking 2021 Participação 2021 Palmas 313.349 1 19,49% Araguaína 186.245 2 11,59% Gurupi 88.428 3 5,50% Porto Nacional 53.618 4 3,34% Paraíso do Tocantins 52.521 5 3,27% Araguatins 36.573 6 2,28% Colinas do Tocantins 36.271 7 2,26% Guaraí 26.403 8 1,64% Tocantinópolis 22.820 9 1,42% Dianópolis 22.704 10 1,41%

Tabela com as 19 cidades, em população estimada, entre 10.000 e 20.000 habitantes. Estas cidades ocupam, no ranking, as posições de 11º a 29º lugar.

MUNICÍPIO População Estimada 2021 Ranking 2021 Participação 2021 Augustinópolis 18.870 11 1,17% Formoso do Araguaia 18.358 12 1,14% Miracema do Tocantins 17.628 13 1,10% Taguatinga 16.966 14 1,06% Lagoa da Confusão 13.989 15 0,87% Pedro Afonso 13.964 16 0,87% Miranorte 13.551 17 0,84% Goiatins 13.169 18 0,82% São Miguel do Tocantins 12.445 19 0,77% Nova Olinda 12.014 20 0,75% Peixe 11.996 21 0,75% Wanderlândia 11.783 22 0,73% Buriti do Tocantins 11.644 23 0,72% Xambioá 11.500 24 0,72% Esperantina 11.280 25 0,70% Babaçulândia 10.668 26 0,66% Campos Lindos 10.505 27 0,65% Arraias 10.502 28 0,65% Paranã 10.426 29 0,65%

Covid-19

Segundo o IBGE, para as estimativas usadas nesta pesquisa, não foram incorporados nesta projeção os efeitos da pandemia da Covid-19 no efetivo populacional, devido à ausência de novos dados de migração, além da necessidade de consolidação dos dados de mortalidade e fecundidade, importantes para a dinâmica demográfica como um todo. Ainda segundo o IBGE, o Censo Demográfico 2022 trará, não somente uma atualização dos contingentes populacionais, como também subsidiará as futuras projeções populacionais, fundamentais para compreender as implicações da pandemia sobre a população em curto, médio e longo prazo.