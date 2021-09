Governo do Tocantins lança o programa #TOnoEnem 2021 nesta sexta-feira, 10

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), lança nesta sexta-feira, 10, às 10h, o programa #TOnoEnem 2021, com a campanha TO de casa NO ENEM. A iniciativa tem como objetivo preparar os estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O lançamento será realizado no auditório da Escola Estadual Professora Elizângela Glória Cardoso. E conforme explicou a titular da Seduc, Adriana Aguiar, ao longo dos anos o programa tem sido um importante auxílio para os estudantes na preparação para a prova, que é a principal porta de entrada para o ensino superior.

“No #TOnoEnem são realizadas atividades voltadas diretamente para os conteúdos abordados no Enem. Seja por meio dos aulões, da aplicação de simulados e do material que entregamos para os estudantes. Com essas ações, que foram adequadas ao período de pandemia, os nossos alunos conseguem se preparar ainda mais para as provas do Exame”, destacou Adriana Aguiar.

Lançamento

O lançamento contará com atividades artísticas e culturais. Entre as atividades estão apresentações do Balé Popular do Tocantins, que levará ao palco do auditório duas coreografias. Também será realizado um bate-papo com o estudante Roni Valdo Borges Menezes Pereira Júnior, estudante egresso do Centro de Ensino Médio Dona Filomena Moreira de Paula, de Miracema do Tocantins, e atualmente acadêmico do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins), mas que foi aprovado em várias universidades.

O lançamento do programa #TOnoEnem também contará com a palestra “Deu branco? Você vai entender o porquê!”, com o professor Rafael Antunes, cujo tema é a gestão das emoções e a sua importância para o sucesso na hora da prova e para a vida. Rafael é educador físico e pedagogo; pós-graduado em nutrição esportiva, em educação física escolar e em liderança em inteligência emocional e influência. Com vasta experiência profissional, já atuou como palestrante para empresas como Bungge, Maggi e Unitapajos (exportação internacional).

Programa

O programa #TOnoEnem, desenvolvido desde 2017, utiliza metodologias de aprendizagens e estratégias de acesso às informações e conteúdos abordados no Enem, considerando a diversidade de nosso Estado. Em 2017 o programa atendeu a 15 mil estudantes, em 2018 foram 17 mil estudantes atendidos, 2019 foram 25 mil estudantes, e, em 2020, devido à pandemia do novo coronavírus, as atividades do programa foram ofertadas on-line e com estratégias de materiais impressos para atender a pluralidades dos estudantes dessa etapa de ensino.

Com a demanda das aulas on-line, foi criada a campanha TO de casa NO ENEM, que no ano passado disponibilizou 113 videoaulas no canal TOnoEnem no YouTube e que também foram veiculadas na grade de programação da TV Assembleia, democratizando o acesso aos conteúdos digitais, bem como lives de tira-dúvidas, disponibilização de material apostilado, aplicação de simulados. Neste ano, o programa vai atender a cerca de 40 mil estudantes e contará com atividades on-line e presencial.