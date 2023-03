Tocantins registra até 70% de área colhida da produção de soja da safra 2022/2023

Segundo informações da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Seagro), a colheita da produção de soja no Tocantins nesta safra 2022/2023 está em torno de 70% da área plantada, contudo, algumas regiões estão mais avançadas, por terem o início do plantio antecipado pelas chuvas nas diferentes regiões do Estado.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Seagro e professor, Thadeu Teixeira Júnior, essa variação é resultado da chegada das chuvas nas regiões. “Na região oeste do Estado, por exemplo, chegou mais cedo; e na região sul, um pouco mais tarde. De forma geral, teremos uma colheita recorde, conforme expectativa do 5° levantamento da Conab [Companhia Nacional de Abastecimento], em que a produção de soja deve se aproximar dos 4 milhões de toneladas, sendo um crescimento de 1,5%, no Estado”, explica.

Milho – Segunda safra

O professor lembra ainda que, após a colheita da soja, principal ativo econômico do Estado, ocorre o plantio do milho segunda safra, segundo produto agrícola em importância na produção tocantinense. “A produção do milho também deve alcançar um número elevado, a estimativa é que saltemos de 1,8 para 1,9 milhão de toneladas, um incremento de 2,5% na colheita”, destaca.

“A área de plantio do milho também vem crescendo no Estado, nesta safra 2022/2023 e deve chegar a ocupar de 45 a 50% da área de soja”, conclui o engenheiro agrônomo Thadeu Teixeira.

