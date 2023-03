Inscrições para processo seletivo do Sebrae Tocantins encerram nesta sexta-feira, 03

As inscrições para o processo seletivo do Sebrae encerram nesta sexta-feira, 03. O certame oferece oportunidades para quem possui nível médio completo e ensino superior nas áreas de Contabilidade, Direito, Administração e para formação em qualquer graduação. Os interessados devem se inscrever no endereço eletrônico www.fapetec.org. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00 para Analista Técnico I e R$ 60,00 para Assistente II.

O certame disponibiliza 04 vagas, sendo uma para Analista Técnico I em Palmas, duas para Analista Técnico I, em Dianópolis e uma para Assistente II, em Dianópolis. Além do provimento das vagas, o processo seletivo também visa a formação de cadastro reserva para os referidos cargos.

Os interessados para as vagas de analista, em Palmas, devem ter formação universitária completa em Administração de Empresas, Administração de RH, Ciências Contábeis ou Direito, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). Já para Analista I, em Dianópolis os candidatos podem ter formação em qualquer curso superior e Assistente II, os inscritos devem ter ensino médio completo.

Os salários variam de R$ R$ 3.085,74 a R$ R$ 4.708,00, além do salário, a instituição oferta os seguintes benefícios fixos: Assistência Médico Hospitalar, Plano de Previdência Privada, Seguro de Vida em Grupo, Vale-Transporte e Auxílio Alimentação.

O Processo Seletivo será executado pela Fundação de Apoio à Pesquisa, Tecnologia e Cultura (Fapetec), instituição contratada pelo Sebrae Tocantins para esse fim. Todas as etapas do certame serão realizadas de forma remota.

A relação de emprego será regida pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Os candidatos selecionados que forem contratados, assim o serão sob o regime de contrato por tempo indeterminado.

Provas

Os candidatos serão submetidos às provas objetivas de Português, Raciocínio Lógico, Conhecimento Sebrae e Conhecimentos Específicos. Além de análise de currículo e entrevista.

A instituição salienta que o acompanhamento de todas as etapas, datas e horários do processo seletivo é de inteira responsabilidade do candidato, que deverá buscar o cronograma e tomar ciência das convocações e dos resultados no site da Fapetec – www.fapetec.org -> Processos Seletivos -> Processo Seletivo Sebrae/TO – 01/2023. (Assessoria de Imprensa do Sebrae Tocantins)