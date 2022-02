Tocantins recebe novas doses da Janssen e Pfizer, nesta terça-feira (15)

Texto: SES/Governo do Tocantins

A Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) espera para a madrugada de terça-feira, 15, a chegada de 35.700 doses contra a Covid-19. As novas remessas – 24 mil doses da Janssen (Dose reforço) e 11.700 da Pfizer (D2) – serão enviadas pelo Ministério da Saúde (MS) para continuidade da vacinação da população.

Dados

Tocantins recebeu, até o momento, 2.915.865 doses de vacinas contra a Covid-19 e distribuiu 2.778.298 doses aos municípios. 66,84% da população está imunizada com D1 (1.097.133), 53,72% com D2 (888.139); 2,31% com dose única (41.326). O Estado tem até o momento 56,04% de sua população totalmente imunizada.