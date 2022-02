Governo do Tocantins realiza mutirão de crédito rural na região sudeste

Texto: Secom/Governo do Tocantins

Com a expectativa de movimentar cerca de R$ 6 milhões em negócios na região sudeste, o Governo do Tocantins, por meio do Instituto de Desenvolvimento Rural do Tocantins (Ruraltins), promove até a sexta-feira, 18, o Mutirão do Agrocrédito. Com técnicos do órgão visitando as zonas rurais dos municípios de Porto Alegre do Tocantins, Dianópolis, Novo Jardim, Rio da Conceição e Almas, a ação visa ao levantamento de informações e ao diagnóstico com os produtores para elaboração de projetos nas atividades agrícolas escolhidas por eles.

Durante a abertura oficial da ação, nessa segunda-feira, 14, na Câmara Municipal de Almas, o primeiro contrato aprovado foi liberado ao produtor e morador da zona rural de Almas, Jason Marques, pelo Banco da Amazônia, no valor de R$ 7,5 mil, para custeio. A proposta foi elaborada pelo escritório local do Ruraltins, por meio do trabalho da estagiária do curso de Agronomia, Raissa Rodrigues de Souza, supervisionada pelo técnico agropecuário, João Filho. “Estou muito feliz por receber esse dinheiro que vou investir na minha lavoura de mandioca, milho e no plantio de capim”, afirmou Jason Marques.

Representando o Banco da Amazônia (Basa), João Paulo, da Agência de Dianópolis, ressaltou os investimentos da instituição no Estado. “Em 2021, o Basa aplicou no Tocantins quase R$ 3 bilhões em crédito. Apenas na região sudeste, por meio da Agência de Dianópolis, aplicamos R$ 135 milhões, 85% desse recurso foi voltado para o pequeno produtor, que é o nosso principal objetivo. Em 2022, não será diferente. Nesse sentido, o Ruraltins é nosso grande parceiro, principalmente para que os projetos sejam executados da forma como foi orçado, esclarecendo todas as dúvidas, porque realmente o crédito rural faz a diferença na vida de todos”, avaliou.

O presidente do Ruraltins, Fabiano Miranda, participou do evento destacando que o Governo do Tocantins ”apoia fortemente os produtores rurais, fazendo todo possível para garantir o crédito e toda a documentação necessária, visando ampliar a produção e somar com o setor agropecuário”.

O mutirão de crédito é uma ação que vem sendo realizada em outras localidades do Estado, melhorando a vida de milhares de produtores rurais e facilitando o acesso a linhas de financiamento com as instituições bancárias para investimentos nas atividades agrícola ou pecuária.

Agrosudeste

Na oportunidade, também foi lançada oficialmente a 6ª edição da Feira Agrotecnológica da Região Sudeste (AgroSudeste), prevista para ocorrer entre os dias 6 e 9 de abril, na sede do Colégio Agrícola de Almas. Para o extensionista do Ruraltins, João Albuquerque Filho, e também coordenador da Feira, o Agrocrédito vai possibilitar a realização de bons negócios ao produtor durante o evento. “Com a elaboração dos projetos, antecedendo a feira, será possível liberar os recursos nas instituições bancárias para que os produtores possam comprar animais, maquinário ou a ferramenta que estiver precisando e assim prosperar na sua atividade. A região sudeste é uma região forte no turismo, na pecuária, na mineração, na piscicultura e nos grãos. Juntos somos fortes e podemos fazer a diferença”, avaliou, complementando que, nos quatro dias da Agrosudeste, haverá dias de campo voltados para fruticultura, horticultura, piscicultura e bovinocultura, além de vendas de animais, máquinas e implementos agrícolas, palestras, cursos, mini-cursos e a realização da Feira da Agricultura Familiar Regional, com 75 expositores de produtos oriundos do campo.

A diretora do Colégio Agrícola de Almas, Marizete Cardoso, falou da importância da feira para fortalecer a aprendizagem dos alunos. “Estou abraçando a causa, porque acredito na educação como essência da vida. E a Agrosudeste é uma grande oportunidade para nossos alunos, sendo um laboratório para aprendizagem deles, uma vez que a escola é técnica em agropecuária e zootecnia, voltada ao agronegócio. Estamos empenhados para que, de fato, a feira seja um sucesso e que nossos alunos sejam contemplados no processo de ensino aprendizagem”, observou.

Presença

A abertura do Mutirão do Agrocrédito contou ainda com a presença do vice-presidente do Ruraltins, José Aníbal Lamattina; do supervisor Regional de Taguatinga, Lindomar Pereira; do chefe do Escritório Local de Almas, João Filho; da diretora do Colégio Agrícola de Almas, Marizete Cardoso; dos gestores municipais, Edinalva Oliveira e Edmar da Construção, de Rio da Conceição e São Salvador, respectivamente, do vice-prefeito de Almas, Nery Xavier, demais autoridades municipais, instituições bancárias e de produtores rurais.