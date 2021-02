Tocantins recebe mais 3,5 mil vacinas AstraZeneca para combate à Covid-19

Na manhã desta quarta-feira, 24, chegou a Palmas, a quinta remessa de imunizantes para combate à Covid-19, encaminhada pelo Ministério da Saúde (MS). As 3,5 mil vacinas AstraZeneca recebidas pelo Governo do Tocantins, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), serão distribuídas a todos os municípios tocantinenses.

O gestor da SES, Edgar Tollini, esclarece que as doses são primordiais para a conclusão da primeira fase da imunização no Tocantins. “Estas vacinas já eram aguardadas e fazem parte do nosso planejamento para o término da imunização da população que integra o primeiro grupo prioritário”, afirmou o secretário.

As doses recebidas foram encaminhadas à Central Estadual de Imunização, em Palmas, para conferência dos lotes e separação a cada um dos municípios. Dentre as 3,5 mil vacinas, 3.281 serão entregues às secretarias municipais de saúde; as demais fazem parte da reserva técnica de segurança, recomendada pelo Ministério da Saúde. Estas doses serão utilizadas para a vacinação do público-alvo da primeira fase da imunização, que são parte dos profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 e idosos acima de 80 anos.

Doses recebidas

Até o momento, o Tocantins recebeu 110 mil doses de vacinas para combate à Covid-19, sendo 95 mil unidades da Coronavac e 15 mil da AstraZeneca.