Tocantins celebra 33 anos de criação, com modernização e celeridade dos serviços ambientais

O Tocantins celebra nesta terça-feira, 5, seu 33º aniversário de criação, com a consolidação de várias etapas de modernização da gestão e celeridade do atendimento dos serviços ambientais estaduais oferecidos através do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins). Neste ano, com a inauguração do novo prédio do Naturatins, a atualização da Lei de Licenciamento Ambiental, o investimento no Sistema Integrado de Gerenciamento Ambiental (Sigam) e adoção de novas tecnologias, o Governo do Tocantins investe na celeridade de serviços ambientais necessários aos empreendimentos e à melhoria da qualidade de vida das pessoas.

“O Naturatins celebra os 33 anos do Tocantins, com um ano de muitos avanços, melhorias e resultados positivos. Além de ampliar novas parcerias e cooperações técnica, aproximamos o nosso público; mantemos ações voltadas para o bem estar socioambiental; projetos voltados para o manejo sustentável dos recursos naturais, geradores de renda familiar; e contribuímos para o desenvolvimento econômico e produtivo do Estado”, afirma Renato Jayme, presidente do Instituto.

Criado em 1989 como Fundação Natureza do Tocantins, o Naturatins cresceu com êxito e se tornou uma autarquia em 1996, através da Lei Estadual nº 858 de criação do Instituto, assumindo a competência de execução da política ambiental do Estado; monitoramento e o controle ambiental; a fiscalização do cumprimento da legislação ambiental; e a prestação do serviço correlatos que lhe sejam atribuídos resultante de convênios, acordos e contratos.

Com sede em Palmas, o Instituto conta com Unidades Regionais distribuídas no Estado e ainda é responsável pela gestão das Unidades de Conservação de Proteção Integral e de Uso Sustentável estaduais. O Naturatins busca manter o aproveitamento dos recursos naturais estaduais de forma a assegurar sua disponibilidade para a atual e futura geração.