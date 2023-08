Tocantins avança nas discussões para promover o turismo integrado entre os estados

Nesta quarta-feira, 16, o secretário de Turismo (Setur), Hercy Filho e o secretário Extraordinário de Representação em Brasília (Serb), Carlos Manzini, se reuniram com dois representantes do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC), o secretário executivo em exercício, Bruno Watanabe e a diretora de promoção de investimentos e parcerias, Renata Zuquin, além assessora de assuntos internacionais da Serb, Aline Jugault. Os gestores definiram propostas para promover o turismo integrado entre os estados que fazem parte do BrC, são eles: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Maranhão e Tocantins.

O secretário da Serb, Carlos Manzini, afirmou que a integração federativa contribui para a promoção da competitividade nessas regiões e tem gerado importantes oportunidades. “O Tocantins tem uma participação ativa no Consórcio, constantemente reforçada por iniciativas como essa. O turismo, uma das áreas nas quais o governador Wanderlei Barbosa tem investido, devido ao potencial de desenvolvimento socioeconômico, é um setor onde há inúmeras oportunidades para que o trabalho do Consórcio demonstre o quanto a integração pode ser um caminho de sucesso”, afimou.

O secretário de Turismo, Hercy Filho, esclarece que os principais projetos são voltados para o segmento do ecoturismo e turismo de aventura, pois esses estados compartilharam de destinos semelhantes com essas características. “Há uma conexão natural desses estados que abrigam uma região de ecoturismo maravilhosa, como: a Chapada dos Veadeiros em Goiás, a Chapada das Mesas no Maranhão e o Jalapão e as Serras Gerais no Tocantins. Há propostas que podem ser implementadas de imediato para criarmos uma região de ecoturismo maravilhosa”, afirmou.

O Jalapão, um destino que já é referência de ecoturismo no Brasil e no mundo, pode ser estrategicamente trabalhado como uma porta de entrada para que turistas conheçam outras regiões dos estados do BrC. No caso do Tocantins, a Setur trabalha para expandir a visibilidade da região das Serras Gerais, na qual estão incluídos os atrativos turísticos que se estendem pelos municípios de Almas, Arraias, Aurora do Tocantins, Dianópolis, Natividade, Paranã, Rio da Conceição e Taguatinga.

Consórcio Brasil Central

Para Bruno Watanabe, que faz parte do governo do estado do Mato Grosso, os projetos de integração turística cumprem a missão do BrC. “A nossa participação no Consórcio é uma demanda do governador Mauro Mendes, acreditando nos resultados que essa integração federativa pode gerar. Nesse momento, colocamos o turismo em evidência, definindo propostas e ações que podem gerar desenvolvimento econômico para os estados membros do consórcio”, afirmou.

O BrC tem por objetivo promover o desenvolvimento econômico e social da região, de forma integrada e por meio da cooperação entre as Unidades Federativas para tornar a região ainda mais competitiva. Criado em 2015, por meio de Protocolo de Intenções e normatizado pelo Estatuto do Consórcio, o BrC possui em sua estrutura uma Secretaria-Executiva, que elabora e executa as ações, programas e projetos do Consórcio, principalmente nas áreas relacionadas à agropecuária, logística, empreendedorismo, inovação e processo de articulação internacional em fase inicial.