Tocantinenses são maioria entre aprovados no vestibular de medicina da Unitins

Texto: Secom

O Tocantins se manteve como o estado com o maior número de aprovados em medicina no Vestibular 2022/1 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). Nesta edição, 15 dos 40 candidatos aprovados são tocantinenses, representando 37,5% do total. O resultado final do processo seletivo foi divulgado na última sexta-feira, 14, e pode ser acessado neste link.

Aos 23 anos de idade, Luiz Gustavo Mendes Ferreira, de Palmas, é um dos calouros do curso de medicina/Câmpus Augustinópolis. Ele chegou a sair da casa dos pais para cursar outra graduação no Distrito Federal e, agora, comemora a aprovação perto da família.

“É muito gratificante ser recompensado com a aprovação na Unitins. Sempre foi um sonho meu e da minha família. A vida me deu essa oportunidade de voltar atrás e recomeçar. Eu achei legal quando soube da abertura do curso no Bico do Papagaio, pois todos sabemos que é uma região carente. Espero ajudar da melhor forma possível. Fiquei muito feliz de passar [em uma universidade] dentro do próprio estado e próximo da família”, pontua o calouro, que estudou por seis meses antes de ver seu nome publicado no listão na última sexta-feira, 14.

Em números, dos 40 aprovados no vestibular de medicina da Unitins, dez são de Palmas, dois de Araguaína, um de Paraíso do Tocantins, um de Porto Nacional e um de Filadélfia. Além de absorver os candidatos do próprio estado, o curso também alcança os estudantes da região. O estado do Maranhão aparece em segundo lugar no ranking de aprovações com seis candidatos, o que representa 15% do total de calouros. O restante dos aprovados são do Distrito Federal e dos estados da Bahia, Goiás, Mato Grosso, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

Desde que a lista com o resultado foi divulgada, os veteranos da 1ª Turma de Medicina já começaram a localizar os calouros e fazer contato com os aprovados, como conta o presidente do Centro Acadêmico (CA) de Medicina da Unitins/Câmpus Augustinópolis, Eduardo Guilherme Barros Pereira.

“Estamos ajudando nas dúvidas que eles têm, indicando o que fazer nesse período [pós-aprovação]. Também ficamos animados com o grande número de aprovados do estado do Tocantins, pois acredito que futuramente isso pode fortalecer a classe médica no estado. Fora o fato de que temos candidatos aprovados de outros nove estados e do Distrito Federal, o que mostra que o curso de medicina da Unitins está tendo grande relevância e procura em todo o território nacional. Como presidente do CA estou com boas perspectivas em relação a essa nova turma. Queremos construir um curso harmônico, de qualidade e 100% inclusivo e esperamos que os calouros possam contribuir para isso”, destaca o acadêmico que é natural de Rio Branco/AC.

Para o coordenador do curso de medicina/Câmpus Augustinópolis, Victor Giovannino, a chegada de mais 40 alunos significa a formação de bons profissionais dentro de alguns anos. “É com muito orgulho e prazer que a Coordenação do curso de medicina recebe os calouros. Estamos muito felizes por eles, pelas famílias deles. Tenho certeza que, daqui a seis anos, serão brilhantes médicos, colegas meus. A expectativa é de que sejam excelentes médicos não somente na formação técnica e científica, mas também na formação humanística. Sejam bem-vindos e contem com a gente”, declara o coordenador.

Vestibular geral

O Tocantins também lidera o ranking de aprovações no resultado geral do Vestibular 2022/1 da Unitins. Das 680 vagas ofertadas ao todo no certame, 547 tiveram como aprovados candidatos tocantinenses, atingindo o percentual de 89,67%. O estado é seguido pelo Pará (3,61%) e pelo Maranhão (2,62%). A expressividade do resultado no estado da universidade reforça o objetivo da Unitins de oportunizar o ensino superior público principalmente aos estudantes locais, como destaca o reitor Augusto Rezende.

“A gente comemora, enquanto política pública, esses quase 90% dos aprovados no vestibular como um todo serem do Tocantins. É uma grande oportunidade que o Governo do Tocantins, por meio da Universidade Estadual, promove para a sociedade, o acesso ao Ensino Superior. E em destaque, também, 37% dos aprovados no curso de medicina são do Estado do Tocantins, seguindo um pouco o mesmo parâmetro do primeiro vestibular. A gente entende que, daqui para a frente, o nosso aluno [tocantinense] vai se preparando mais para entrar no curso de medicina na Unitins. Temos certeza que foram aprovados os melhores, os mais capacitados, os que tiveram melhor desempenho nas avaliações. Teremos um semestre letivo com muito trabalho, dedicação e determinação na expectativa de retomarmos as aulas presenciais no dia 1° de fevereiro”, pontua o reitor.

A Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) ofertou vagas para os 17 cursos da instituição distribuídos nos câmpus de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso. As listas de aprovados, bem como as orientações de matrícula, podem ser acessadas aqui.

Aulas presenciais

De acordo com o cronograma divulgado pela Unitins, as aulas presenciais para todos os cursos da instituição, com exceção de medicina/Câmpus Augustinópolis, serão iniciadas no dia 1° de fevereiro. Já para o curso de Medicina, as aulas do semestre 2022/1 começam no dia 14 de fevereiro.

A Universidade passou a exigir a vacinação contra a covid-19, com a apresentação da Carteira de Vacinação para matrícula, rematrícula e acesso em todos os câmpus, desde o último dia 3, quando iniciaram as atividades administrativas de 2022. A medida vale para toda a comunidade acadêmica, bem como para visitantes.