‘TO Mais Jovem’ realiza primeiras entrevistas para contratação de jovens inscritos no Projeto

Texto: Secom

Nesta sexta-feira, 14, foram iniciados os encontros presenciais com os inscritos no projeto TO Mais Jovem, de iniciativa do Governo do Tocantins. Na ocasião, participaram, além dos representantes da empresa executora do projeto, a gerente das Unidades do Sistema Nacional de Emprego (Sine), Meire Bezerra; o gestor da Secretaria de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (Setas), José Messias Araújo; e o secretário de Governo, César Halum, representando o governador em exercício do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa.

Os pré-selecionados foram entrevistados, no Polo de Palmas, pela equipe da Fundação Luiz Eduardo Magalhães (Flem) e, após as entrevistas, já foram encaminhados para a realização dos exames ocupacionais.

O representante da Flem, Ramalho Alves, afirmou que todos os inscritos no programa, nos três polos, passarão pela entrevista, em que são conferidas as documentações e preenchidas as informações adicionais. “Após essa etapa, os jovens já são encaminhados para a realização do Atestado de Saúde Ocupacional que indica se a pessoa está apta a exercer as funções profissionais do cargo. A partir desse momento, é só aguardar a Fundação realizar a contratação e começar a trabalhar, o que deve acontecer ainda este mês de janeiro”, informou.

A gerente das Unidades do Sine, Meire Bezerra, pontua que a proposta do projeto é auxiliar os jovens na busca pelo primeiro emprego. “O projeto é direcionado àqueles que estão cursando ou já tenham cursado todo o ensino fundamental, médio ou de nível técnico na rede pública de ensino, municipal ou estadual; e tem também vagas destinadas a pessoas com deficiência e egressos do Sistema Prisional e Sistema Socioeducativo”, ressaltou.

Em Palmas, foram entrevistados 160 jovens divididos em dois grupos de 80; o primeiro grupo foi atendido às 9 horas e o segundo grupo às 10h30; no sábado, 15, serão entrevistados mais 80 jovens. As entrevistas prosseguem na próxima semana e, posteriormente, serão realizadas também nos polos de Gurupi e Araguaína.

A estudante do ensino médio, Gabriela Costa Fernandes, de 16 anos, soube do projeto por meio de uma amiga; fez sua inscrição e recebeu uma ligação para que comparecesse à entrevista. Evellin dos Santos Miranda, de 17 anos, também soube do projeto por meio de uma amiga; ela já terminou o ensino médio e disse estar ansiosa para ser selecionada, mas que não estava nervosa com a entrevista.

O gestor da Setas, José Messias Araújo, falou da importância do primeiro emprego para os jovens. “Esta oportunidade proporcionada pelo Governo do Tocantins não apenas possibilita a condição do primeiro emprego, mas visa também preparar esses jovens trabalhadores para o futuro”, destacou.

A observação do secretário da Setas diz respeito aos cursos técnicos profissionalizantes, com carga horária de 120 horas, que os participantes do projeto, após optarem, deverão frequentar. São cursos nas áreas de Agricultura, Agronegócio, Edificações, Eletrotécnica, Guia Turístico, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Recursos Humanos, Refrigeração, Climatização, Imobilização Ortopédica e Secretaria Escolar.

Diego dos Santos, de 18 anos, cursa Engenharia Ambiental e soube do projeto pelos telejornais; se inscreveu e foi chamado para a entrevista. “Estou bastante confiante de que serei um dos selecionados e optei pelo curso técnico de Agricultura”, informou ele.

Ariadne Aparecida, mãe de uma jovem de 16 anos que se inscreveu no projeto, resolveu acompanhá-la na entrevista. “Ela soube por meio da internet e quis participar. Estou acompanhando só para estar junto mesmo, ela está tranquila e acredito que será selecionada”, disse a mãe.

As inscrições continuam abertas, os interessados devem acessar o site www.flem.org.br e clicar no banner digital para serem direcionadas ao cadastro. Mais informações pelos telefones (71) 3173.7500 e (63) 99100.9999.

Projeto TO Mais Jovem

O projeto, que é uma iniciativa do Governo do Tocantins, por meio da Setas, com apoio e orientação pedagógica da Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc), será financiado com recursos do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza (Fecoep), na ordem de R$ 107 milhões, nos anos de 2021 e 2022.

O TO Mais Jovem tem expectativa de inserir mais de 6 mil pessoas, com idade entre 16 e 21 anos, no mercado de trabalho tocantinense. Os selecionados trabalharão nos órgãos que compõem a administração direta e indireta do Governo do Estado do Tocantins.

O contrato de trabalho dos jovens selecionados será de até 13 meses, oportunizando o primeiro emprego formal remunerado, além de qualificação profissional e atendimento psicossocial e psicopedagógico aos jovens trabalhadores atendidos. O limite de idade não se aplica ao jovem com deficiência. Os contemplados serão remunerados com R$ 568,32 mais o auxílio transporte no valor de R$ 169,40.

A empresa que está executando o TO Mais Jovem é a Fundação Luiz Eduardo Magalhães, que tem por finalidade social realizar pesquisas, planejar, fomentar, apoiar e executar projetos e atividades nas áreas de desenvolvimento e capacitação de pessoas, de modernização da gestão e dos serviços públicos.