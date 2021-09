Técnicos da FMA coletam sementes para produção de mudas

Técnicos da Fundação Municipal de Meio Ambiente que trabalham no Viveiro Municipal – Horto Florestal estão realizando esta semana uma ação de coleta de sementes para preparação das mudas a serem utilizadas nos projetos de arborização, reflorestamento, proteção de nascentes, recomposição de matas degradadas dentre outros, ao longo do próximo ano.

De acordo com o gerente de Manutenção e Recuperação de Áreas Protegidas, e encarregado do Viveiro, Pedro Barbosa Lima, logo após a conclusão da coleta das sementes, será iniciado o preparo das mudas, que devem começar a germinar em 15 dias. “Há uma variação de acordo com cada espécie, mas a média é de 15 dias para que comecem a germinar”, explicou Barbosa.

A coleta de sementes acontece anualmente, sempre ao final do período de estiagem e as mudas são preparadas de modo a coincidir com o início das chuvas, para garantir um melhor desenvolvimento das plantas. “As mudas que estamos iniciando o preparo agora vão estar disponíveis para utilização nos diversos programas, projetos e ações da FMA no próximo ano”, comentou o gerente.

As sementes coletadas neste ano foram de Angico Amarelo e Preto, Mogno, Guapeva, Aroeira e Aroeira Salsa, Jatobá, Ipê Amarelo e Pata de Vaca. Vale destacar que todas as espécies coletadas são de árvores nativas, típicas do Cerrado.