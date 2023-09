Técnicos administrativos finalizam módulo de integralidade no cuidado coletivo

Os profissionais técnicos administrativos que atuam na Atenção Primária à Saúde do município de Palmas finalizaram na quinta-feira, 14, o módulo “Integralidade e no Cuidado Coletivo” que pertence ao Programa de Educação Permanente Atenção Primária e Vigilância em Saúde. A primeira etapa do módulo aconteceu na terça-feira, 12.

A tutora da Fundação Escola de saúde de Palmas (Fesp), a fisioterapeuta Mônica Bastos, ressalta que o curso teve como objetivo qualificar os profissionais para desenvolverem um serviço mais humanizado.

“O curso é um projeto educacional a fim de qualificar os técnicos administrativos nos serviços de saúde do município de Palmas para um acolhimento e um trabalho mais humanizado no cuidado da produção da saúde dentro do município.”

A tutora destaca que o curso possui a duração de 60 horas, com encontros quinzenais e apoio do ensino à distância. “Entre esses encontros presenciais existe todo um fomento EAD também, por meio de grupos de WhatsApp que a gente vem trabalhando na formação desses profissionais. Essa é a primeira oferta desse curso.”

A recepcionista Rosineide Franco, uma das participantes do curso, a destacou sobre a relevância dos conhecimentos aprendidos. “Foi muito importante esse curso porque tem muita coisa que eu não sabia e agora tirou minhas dúvidas, como, por exemplo, sobre os atendimentos nas Unidades de Saúde, de como atender da melhor forma porque cada Unidade de Saúde atende de uma.” Ela disse, que gosta do que faz, então procura aprender para poder tratar bem os usuários e tratá-los como gosta de ser tratada.

O curso é um projeto educacional ofertado pela Fundação Escola de Saúde Palmas (Fesp). O próximo módulo está marcado para acontecer nos dias 28 e 29 setembro.

Sobre o programa

O Programa de Educação Permanente Atenção Primária e Vigilância em Saúde tem como intuito qualificar os trabalhadores em saúde do nível técnico administrativo quanto ao cuidado coletivo, para contribuir com uma assistência integral e resolutiva.

Além disso, o programa pretende realizar trabalhos em equipes interdisciplinar e interprofissional como orientador para a reorganização dos processos de trabalho nos serviços de saúde, bem como oferecer ferramentas para proporcionar resolutividade dos problemas no cotidiano do cuidado coletivo.

O programa também visa ofertar referências técnicas aos trabalhadores em saúde do nível técnico administrativo para o acolhimento humanizado em rede aos usuários do SUS.