Servidores da saúde participam de curso sobre os processos de trabalho do CIEVS

Servidores das unidades de saúde de Palmas que realizam notificação de agravos e coordenadores das Unidades Básicas de Saúde (UBS) participaram de capacitação sobre Centro de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde (CIEVS). A qualificação foi dividida em duas turmas, sendo a primeira realizada em 12 de setembro e a segunda nesta quinta-feira, 14, no total participaram 48 profissionais.

A capacitação visa a qualificação dos trabalhadores da rede de saúde de Palmas para os processos de trabalho do Centro de Informação Estratégica e Vigilância em Saúde (CIEVS), especialmente no que diz respeito à notificação de agravos, doenças, monitoramento de eventos, prevenção de agravos e atualizações de portarias.

Ana Paula Marques, enfermeira e coordenadora do CIEVS Palmas, foi uma das instrutoras da capacitação e explicou como o CIEVs funciona. “As estratégias utilizadas pelo CIEVS municipal de Palmas vão desde o apoio às vigilâncias, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais com relação aos os agravos de notificação imediata, que são de comunicação em até 24 horas, e ao monitoramento das escolas públicas municipais e privadas no que diz respeito à prevenção no ambiente escolar. Além disso, também são monitorados os eventos em massa, possíveis desastres naturais como as altas temperaturas, baixa umidade e queimadas, são feitos também, alertas semanais sobre o clima e umidade e o alto índice de Radiação Ultravioleta (UV).”

A coordenadora ressalta a importância da capacitação para os profissionais de saúde da atenção primária. “A capacitação para esses profissionais da atenção primária é muito importante, pois somos uma rede em saúde e precisamos estar sempre alinhados para promover uma resposta rápida e oportuna para melhor atender a população frente a possíveis emergências em saúde pública.”

Os encontros utilizaram estratégias pedagógicas de metodologias ativas, como roda de conversa e trabalhos em grupo, para promover o acolhimento como prática de produção de saúde. Além disso, realizaram-se rodas de conversa com os coordenadores e pontos focais das unidades de saúde.

A capacitação é uma parceria entre a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) e a Fundação Escola de Saúde de Palmas (Fesp) e foi realizada na sede da Fesp.