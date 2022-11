Taquaruçu recebe exposição itinerante Memórias de Taquaruçu – Um Ensaio Etnográfico

Autor: Samara Martins

A quarta edição da Festa da Colheita da Jabuticaba terá uma homenagem aos pioneiros do distrito de Taquaruçu, com o lançamento do livro Memórias de Taquaruçu, além de uma Exposição Itinerante baseada na mesma obra. O evento acontece domingo, 13, às 17h, na Vila Gastronômica na Praça da Criança. A realização da exposição conta com o apoio e parceria da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Emprego e Fundação Cultural de Palmas.

O livro, editado por Simone Moura, moradora de Taquaruçu, turismóloga e especialista em Patrimônio Material e Imaterial pela Fundação Getúlio Vargas, com a participação do repórter fotográfico Emerson Silva, é um convite para mergulhar no tempo, quando as primeiras famílias começaram a migrar dos estados do Maranhão e Piauí em busca de terras férteis, na década de 1930. Encontraram nos vales dos córregos Taquarussuzinho e Mutum um lugar onde poderiam plantar, colher, criar seus filhos e viver a sua cultura e sua fé de maneira tranquila e sossegada. O livro traz, por meio de suas imagens e ilustrações, como se deu a formação étnica da povoação dos primeiros moradores do distrito de Taquaruçu.

A exposição itinerante do livro Memórias de Taquaruçu tem o intuito de percorrer o Brasil, mostrando como a comunidade e o território se relacionam com o mundo e sua identidade, dando voz à sua história. “É como abrir as portas e janelas de uma casa brasileira. Dessas que preservamos com o prazer e o orgulho comprometido com a proteção e a difusão de nossas raízes históricas. Casa cheia de compartimentos e recantos, memórias, ruídos e cheiros, que convido o público a descobrir e conhecer” afirma Simone Moura.

Após o lançamento em Taquaruçu a exposição deverá percorrer outras localidades em agenda a ser divulgada posteriormente.