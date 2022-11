Palmas: Região sul terá dia D de multivacinação neste sábado, 12

Autor: Redação Semus

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) realiza neste sábado, 12, das 8 às 17 horas, o dia D de multivacinação em oito Unidades de Saúde da Família (USFs) da região sul da Capital. Com o objetivo de atingir o maior número de imunizados e atualizar o cartão de vacina, serão disponibilizadas para toda a população doses contra Covid, Influenza e demais vacinas do calendário infantojuvenil, gestante, adulto e idoso. Confira abaixo o esquema vacinal de rotina.

Profissionais das unidades Santa Fé, Morada do Sol, Bela Vista, Santa Bárbara, José Hermes Rodrigues Damaso (setor sul), Walterly Wagner José Ribeiro (Taquaruçu Grande), Mariazinha Rodrigues da Silva (Buritirana) e Walter Pereira Morato (Taquaruçu) irão receber usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de qualquer região da Capital.

“Já fizemos o dia D na região Norte e numa parte da região Sul, mas quem não conseguiu se vacinar nas ações anteriores pode procurar uma dessas USFs para tomar os imunizantes”, comenta o gerente da Central Municipal de Rede de Frio (Cemurf) da Semus, Hugo Botelho. Ele reforça que a região Central também será mobilizada com a ação, prevista para ser realizada ainda em novembro.

Para tomar os imunizantes, basta comparecer nas USFs com documentos de identificação como RG e CPF, Caderneta de Vacinação da Criança e do Adolescente ou cartão de vacinação e cartão SUS.

Vacinação no domingo, 13

No domingo, 13, das 8 às 17 horas, a equipe de vacinadores da Semus também fará uma ação de imunização contra a Covid-19 e a Influenza na Feira Coberta da Arno 33 (307 Norte). De acordo com Botelho, essas atividades nas feiras costumam ser positivas porque são locais movimentados e com uma grande rotatividade de pessoas.

Crianças e adolescentes: BCG (ao nascer), Hepatite B (ao nascer), Poliomielite 1,2,3 (VIP – vacina inativada poliomielite – 3 doses, sendo a primeira com 2 meses), Poliomielite 1 e 3 (VOP – vacina oral poliomielite – 2 reforços, sendo o primeiro com 15 meses), Rotavírus humano G1P1 (2 doses, sendo a primeira com dois meses), DTP+Hib+HB (Penta – 3 doses, sendo a primeira com 2 meses), Pneumocócica 10 (2 doses + reforço – a primeira sendo com 2 meses), Meningocócica Cm (2 doses + reforço – a primeira sendo com 3 meses), Febre Amarela (9 meses), Sarampo, Caxumba e Rubéola (12 meses), Sarampo, Caxumba, Rubéola e Varicela (15 meses), Hepatite A (15 meses), Difteria, Tétano e Pertussis (2 reforços, o primeiro sendo com 15 meses), Difteria e Tétano (10 anos após a vacina da Difteria, Tétano e Pertussis, por volta dos 14 anos), Papilomavírus humano (HPV – 2 doses meninos e meninas de 9 a 14 anos), Meningocócica ACWY (dose único – com 11 a 14 anos), Varicela (4 anos).

Adultos e idosos: Hepatite B (3 doses – iniciar ou completar o esquema vacinal), Difteria e Tétano (3 doses – iniciar ou completar o esquema vacinal e reforço a cada 10 anos e em caso de ferimentos graves a cada 5 anos), Febre Amarela (59 anos, dose única para pessoas que nunca foram vacinadas ou não possuem comprovante ou reforço para aqueles que tenham recebido uma dose da vacina antes de completar 5 anos de idade até 59 anos de idade), Sarampo, Caxumba e Rubéola (2 doses para pessoas de 20 a 29 anos e 1 dose para pessoas de 30 a 59 anos); Pneumocócica 23 (60 anos – acamados ou institucionalizados).

Gestantes: Hepatite B (3 doses – iniciar ou completar o esquema vacinal), Difteria e Tétano (3 doses – iniciar ou completar o esquema vacinal e reforço a cada 10 anos e em caso de ferimentos graves a cada 5 anos) e Difteria, Tétano, Pertussis acelular (1 dose para gestantes a partir da 20ª semana, sendo necessário tomar a vacina em cada gestação).

Covid-19: 4 doses – a primeira e a segunda dose para crianças de 3 anos a 11 anos de idade, a terceira para população de 12 a 39 anos; e a quarta para as pessoas acima de 40 anos, pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos e profissionais da saúde.

Influenza: Anual a partir dos 6 meses de vida.

