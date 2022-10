Solicitadas informações sobre serviços de hospitais e benefícios a pacientes

Os parlamentares aprovaram durante sessão dessa terça-feira, 18, requerimentos que tratam de benefícios para os tocantinenses nas áreas de Saúde, Educação, bem como obras de pavimentação asfáltica em rodovias estaduais.

A deputada Vanda Monteiro (UB) solicitou a realização de concurso público na área da Saúde e a ampliação do número de vagas para médico infectologista, além da aquisição de cadeiras de rodas em tamanho especial.

Autor de 11 requerimentos aprovados, o deputado Júnior Geo, por sua vez, requer informações sobre a existência de leitos bloqueados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Geral de Palmas (HGP) e a falta de desfibrilador e de médicos na UTI Pediátrica do Hospital Infantil.

Júnior Geo também sugere a realização de estudo com vistas a verificar a possibilidade da redução, para 30 horas semanais, da carga horária a psicólogos. Além do pedido de informações à Secretaria de Estado da Educação sobre a realização de concurso público da educação básica.

Outra matéria trata do pedido de estudo para a criação de Programa Complementar a alunos do último ano do ensino médio nas escolas das redes públicas. A proposta tem o objetivo de fortalecer a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e processos seletivos de ingresso na educação superior.

Presidente da Casa, o deputado Antonio Andrade (Republicanos) solicita pavimentação asfáltica da rodovia estadual TO-010, entre os municípios de Pedro Afonso e Lajeado, passando pelo município de Tocantínia, além de obras na TO-347, interligando a TO-445 e a TO-348.

Os parlamentares Elenil da Penha (MDB), Gutierres Torquato (PDT), Cleiton Cardoso (Agir), Jair Farias (UB), Luana Ribeiro (PCdoB), Valderez Castelo Branco (Republicanos) e Cláudia Lelis (PV) também obtiveram a aprovação de requerimentos.