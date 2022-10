Aleto realiza sessão especial de ginástica laboral a servidoras

Como parte da programação promovida pela Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (Aleto) durante o Outubro Rosa, movimento de conscientização para detecção precoce do câncer de mama, foi realizada na manhã desta quarta-feira, 19, sessão especial de ginástica laboral para as servidoras nas dependências do Anexo II da Casa.

Esposa do deputado Antonio Andrade, presidente da Aleto, Virgínia Andrade reforçou na ocasião a importância da prevenção à doença, com exames regulares para as mulheres acima de 40 anos e a qualquer tempo, quando houver sintomas que possam indicar a presença da doença.

O evento contou com depoimentos e palestra de conscientização sobre a importância da prática de exercícios físicos para a prevenção do câncer de mama, assim como de outras doenças.

Outubro Rosa

O movimento internacional de conscientização para a detecção precoce do câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado no início da década de 1990, quando o símbolo da prevenção do câncer de mama – o laço cor de rosa – foi lançado pela Fundação Susan G. Komen for the cure e distribuído aos participantes da primeira Corrida pela Cura, realizada em Nova York (EUA) e, desde então, promovida anualmente.

O objetivo do Outubro Rosa 2022 é divulgar informações sobre o câncer de mama e fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e rastreamento da doença.

Os principais sinais e sintomas suspeitos do câncer de mama são: caroço (nódulo), geralmente endurecido, fixo e indolor, pele da mama avermelhada ou parecida com casca de laranja, alteração do bico do peito (mamilo) e saída espontânea de líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas),

Com informações do Instituto Nacional do Câncer (Inca).