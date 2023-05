SES-TO libera a vacina contra a gripe para toda a população a partir dos 6 meses de idade

Seguindo a recomendação do Ministério da Saúde (MS), a Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), libera a partir desta sexta-feira, 12, a ampliação da vacina influenza para toda a população tocantinense com idade acima dos 6 meses de idade. Em 44 dias de campanha, o Tocantins imunizou até o momento, apenas 21,92% do grupo prioritário.

A orientação sobre a ampliação é direcionada aos 139 municípios tocantinenses, os quais deverão abrir parte das mais de 300 salas de vacina existentes em todo o Estado. O objetivo principal da campanha é expandir a cobertura vacinal contra a gripe antes do inverno, quando as infecções respiratórias tendem a aumentar.

“A SES-TO vê nesse momento a ampliação com grandes perspectivas de aumento da cobertura vacinal do nosso Estado e a proteção da nossa população, pois até o momento, a cobertura está abaixo de 22% de cobertura, o que preocupa, já que nesse período do ano há um aumento no número de casos tanto da influenza A, quanto da Influenza B”, comentou a gerente de imunização da SES-TO, Diandra Sena.

A ampliação da vacinação contribuirá para a redução dos atendimentos ambulatoriais e internações durante o período do outono e inverno, no qual as doenças de transmissão respiratórias são mais frequentes. Nesse período, as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, com pouca ou nenhuma ventilação natural, situação que facilita a transmissão do vírus de uma pessoa para outra.

Proteção garantida

As vacinas Influenza sazonais têm perfil de segurança excelente e, geralmente, são bem toleradas. Manifestações como dor no local da injeção são comuns e ocorrem em 15 a 20% dos pacientes, sendo benignas e geralmente resolvidas em 48 horas.

A vacina é fabricada com vírus inativados, fragmentados e purificados, ou seja, não é capaz de induzir o desenvolvimento da doença. Além disso, a composição e a concentração de antígenos são atualizados todos os anos, seguindo orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS). O Ministério da Saúde reforça que o imunizante pode ser administrado simultaneamente com outras vacinas do calendário nacional.

Documentos

Para se vacinar é importante levar um documento de identificação com foto, carteira de vacinação e documentos que comprovem que a pessoa faz parte do grupo prioritário.

Doses recebidas

Neste ano, o Tocantins recebeu 550 mil doses da vacina contra a Influenza, que serão utilizadas para imunizar 549.933 pessoas que fazem parte dos públicos prioritários. Até o momento, apenas 47.097 pessoas foram imunizadas.