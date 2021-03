Servidores participam de oficinas de teatro para potencializar trabalho educativo nas escolas

Agentes de combate a endemias e médicos veterinários do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) de Araguaína participaram de um trabalho de capacitação promovido pela Prefeitura. A oficina de teatro teve duração de três dias e pretende aperfeiçoar o trabalho dos 17 servidores durante campanhas educativas realizadas nas escolas de Araguaína.

De acordo com o diretor de teatro e ator Luiz Navarro, do Grupo ArtPalco, responsável pela oficina, o trabalho de aperfeiçoamento aborda desde técnicas teatrais de interpretação e improviso até a construção das histórias utilizadas como ferramenta educacional.

“Eu acredito que o teatro é uma ferramenta essencial para chegar de forma mais contundente com a informação para todo tipo de público. É extremamente interessante esse trabalho da Prefeitura, que está instrumentalizando estes profissionais e mostrando outros caminhos para realizar suas atividades da melhor forma possível”, disse o diretor de teatro.

A coordenadora técnica do CCZ, Hedisônia Brilhante, também participou da oficina e disse que o aperfeiçoamento é de grande importância para o trabalho realizado no combate às endemias. “Pode parecer simples, mas aprender como se posicionar, como se expressar em público, são coisas importantíssimas no nosso trabalho. Quanto mais estivermos preparados, mais pessoas nós conseguiremos alcançar e isso reflete diretamente na conscientização da população e no controle de doenças como a dengue”.

Saúde de qualidade

O trabalho com os servidores do CCZ faz parte de um projeto da Secretaria da Saúde de Araguaína que pretende capacitar 1.540 funcionários dentro de suas respectivas atividades. Ao todo, serão 17 capacitações, incluindo os servidores que trabalham diretamente com o público nas UBS (unidades básicas de saúde).

“A capacitação será voltada tanto aos coordenadores das unidades básicas quanto aos técnicos e recepcionistas e irá abordar aspectos do gerenciamento das unidades, além da comunicação com o público e atendimento dos pacientes. Todo esse trabalho pretende garantir um serviço de excelência e a satisfação da população que será beneficiada”, concluiu a assessora técnica e responsável pela capacitação, Dênia Rodrigues.