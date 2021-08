Servidores municipais são capacitados em segurança, instalações e serviços em eletricidade

Garantir conhecimento sobre os riscos e medidas de segurança essenciais aos servidores que trabalham em áreas ligadas à eletricidade. Este é o objetivo do curso ‘Norma Regulamentadora NR-10’, promovido pelo Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM), em atendimento à Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana de Palmas (Sesmu).

A capacitação, que alia teoria e prática, visando aprimorar o conhecimento dos alunos termina nesta sexta, 13, sendo que a primeira terminou na última sexta, 06.

De acordo com a engenheira de segurança do trabalho Samara Guedes, que está ministrando a capacitação, o principal objetivo da qualificação é a prevenção de acidentes e a preservação da vida. Ela ressalta a importância da prática para o aprendizado. “Através da experimentação prática que é um importante recurso metodológico, isso possibilita desenvolver atividades, melhorando a visão, utilizando materiais do cotidiano, repetindo as atividades laborais no dia a dia e corrigindo condições falhas no processo”, finaliza.

Para o operador de máquinas há 29 anos, Vadeci de Menezes, o funcionário ter o direito de recusa é correto. “Já recusei a fazer serviços para os quais não possuía segurança”, afirmou, ressaltando que a má utilização do recurso não deve ocorrer.

Na primeira turma, foram qualificados 28 servidores, a capacitação tem validade de dois anos e carga horária de 40 horas.