Semus reorganiza referência de atendimento para Covid-19 nas USFs da Capital

A Secretaria Municipal da Saúde (Semus) reorganizou e ampliou o atendimento de referência nas unidades de saúde para Covid-19, em Palmas. A partir desta segunda-feira, 8, as Unidades de Saúde da Família (USFs) da Arno 61(503 Norte), Arne 53 (406 Norte), Arso 41 (403 Sul), ARS-SE 75 (712 Sul), Arse 101 (1004 Sul), Arse 131 (1304 Sul), Eugênio Pinheiro, no Jardim Aureny I, e José Lúcio de Carvalho, no Lago Sul, atuarão como unidades sentinelas, com atendimento exclusivo para Covid-19.

Isso significa que, com a suspensão dos atendimentos eletivos nas unidades na Capital, como divulgado na quinta-feira, 4, todas as demandas espontâneas relacionadas a síndromes respiratórias, incluindo suspeitos e confirmados de Covid-19, devem se dirigir a uma destas oito unidades sentinelas para avaliação pela equipe de saúde. Já as demandas espontâneas que não envolvam quadro respiratório serão avaliadas pela unidade de referência mais próxima do paciente, com exceção das sentinelas citadas. Confira ao final do texto a relação de unidades básicas que serão referência para demandas espontâneas e as sentinelas por região de saúde.

A Semus reforça que os atendimentos eletivos – aqueles agendados que não são considerados urgência ou emergência – estão suspensos até melhora do cenário da Covid-19 em Palmas. A cidade enfrenta nas últimas semanas uma onda crescente de novos casos e alta ocupação de leitos exclusivos para Covid-19 nos hospitais e Unidades de Pronto Atendimento (UPAs). Por isso, as USFs passam a receber demandas que, de acordo com a avaliação e classificação de cada caso, serão lá atendidas ou orientadas.

A Semus já havia instituído cinco unidades como sentinelas em 2020, no entanto, elas ainda continuavam realizando atendimentos de outra natureza de sua área de abrangência. A mudança amplia e torna as unidades sentinelas exclusivas para Covid-19. Como consequência, fica transferida para as unidades da mesma região de saúde as demandas espontâneas de quadros não respiratórios. A USF José Hermes (Lago Sul) não será mais unidade sentinela, em razão da sua sede receber, em breve, parte dos atendimentos da UPA Sul.

Referências para grupos de cuidado

Os atendimentos de grupos de cuidado continuado de gestantes, usuários suspeitos e diagnosticados com hanseníase e tuberculose, público com calendário de vacinação em andamento e pacientes que necessitam de renovação de receitas de medicamentos de uso contínuo das unidades transformadas em sentinelas acontecerão em unidades da região próximas (ver tabela com novas referências).

DISTRIBUIÇÃO POR REGIÃO DE SAÚDE

Território Kanela

– USF 307 N – atendimentos não Covid;

– USF 409 N – atendimentos não Covid;

– USF 405 N – atendimentos não Covid;

– USF 603 N- atendimentos não Covid

– USF 403 N – atendimentos não Covid;

– USF 503 Norte – Unidade Sentinela para Covid.

Demanda espontânea não Covid e imunização em qualquer unidade do território:

Gestantes das quadras 605 N e 607 N: USF 409 N;

Gestantes das quadras 503 N e 605 N: USF 603 N;

Gestantes Eq. 048: USF 403 N;

Hans/TB: USF 307 N;

Renovação de receita: USF 603 N;

Acamados: USF 405 N;

Imunização de Idosos Acamados: 603 N.

Território Apinajé

USF 508 N – atendimentos não Covid;

USF 108 S – atendimentos não Covid;

USF 210 S – Atendimentos não Covid;

USF 406 N – Unidade Sentinela para Covid.

Demanda espontânea não Covid em qualquer unidade do território:

Gestante: USF 508 N;

Hans/TB: USF 108 S e USF 210 S;

Renovação de receita: USF 108 S e USF 210 S;

Acamados: USF 108 S e USF 210 S;

Imunização Idosos Acamados: USF 508 N;

Laboratório de referência: USF 108 S.

Território Xambioá

– USF 207 S – atendimentos não Covid;

– USF 403 S – Unidade Sentinela para Covid;

Demanda espontânea não Covid: USF 207 S;

Gestante: USF 207 S;

Hans/TB/Troca de receita: USF 207 S;

Laboratório de referência não Covid: Laboratório Genesis – Matriz: ACSO 1 (103 Norte) Rua NO-5, 103 – 42 – Centro, Palmas – TO, 77001-020

Telefone: (63) 3215-2368

Território Xambioá

– USF806 S – atendimentos não Covid;

– USF 712 S – Unidade Sentinela para Covid;

Demanda espontânea não Covid: USF 806 S;

Gestante: USF 806 S;

Hans/TB/Troca de receita: USF 806 S.

Território Krahô

– USF 1103 S – atendimentos não Covid;

– USF 1004 S – Unidade Sentinela para Covid;

Demanda espontânea não Covid e imunização: USF 1103 S;

Gestante: USF 1103 S;

Hans/TB/Troca de receita: USF 1103 S;

– USF 1206 S – atendimentos não Covid;

– USF 1304 S- Unidade Sentinela para Covid;

Demanda espontânea não covid e imunização: 1206 S;

Gestante: USF 1206 S;

Hans/TB/Troca de receita: USF 1206 S.

Territórios Karajá e Javaé

– USF Novo Horizonte – atendimentos não Covid;

– USF Alto Bonito – atendimentos não Covid;

– USF Aureny II – atendimentos não Covid;

– USF Sta Bárbara – atendimentos não Covid;

– USF Laurides Milhomem – atendimentos não Covid;

– USF Eugênio Pinheiro – Unidade Sentinela para Covid;

Demanda espontânea e imunização em qualquer unidade do território, prioritariamente, na USF Aureny II;

Equipe 15 será atendida pela USF Alto Bonito;

Equipe 10 será atendida pela USF Novo Horizonte;

Equipe 19 será atendida pela USF Santa Bárbara;

Renovação de receita: USF Laurides Milhomem;

Território Javaé

– USF Morada do Sol – atendimentos não Covid;

– USF Bela Vista – atendimentos não Covid;

– USF Liberdade – atendimentos não Covid;

– USF José Lúcio – Unidade Sentinela para Covid;

– USF José Hermes – atendimentos não Covid;

– USF Santa Fé – atendimentos não Covid;

– USF Taquari – atendimentos não Covid;

Demanda espontânea e Imunização em qualquer unidade do território.

Gestantes serão atendidas por equipe: USF Santa Fé, USF Liberdade e USF Bela Vista;

Hans/TB: USF Santa Fé

Renovação de receita: USF Taquari.