Semus faz força-tarefa para vacinar profissionais da saúde e idosos com mais de 80 anos contra a Covid-19 nesta quarta e quinta, 10 e 11

A Prefeitura de Palmas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), realiza mais uma força-tarefa de imunização na Capital para aplicação da segunda dose em profissionais da saúde e idosos com mais de 80 anos. A ação ocorre nesta quarta-feira, 10 e na quinta-feira, 11, no Parque Municipal da Pessoa Idosa Francisco Xavier de Oliveira, das 8 às 17 horas.

Também serão imunizados, com a primeira dose, profissionais da saúde que não participaram das ações anteriores. Estão aptos a tomar a vacina os profissionais de saúde que têm os nomes listados e aprovados nos documentos encaminhados pelas unidades de saúde públicas e privadas. A Semus reforça que a segunda dose ocorre entre 21 e 28 dias após a primeira aplicação.

Para receber a vacina, é necessário ter em mãos documento com foto (RG ou Registro Profissional, no caso de profissional da saúde), cartão de vacina e cartão do SUS. Caso não possua o cartão do SUS, o cidadão pode comparecer ao local com o CPF.

Os idosos acamados e/ou com mobilidade reduzida têm recebido a segunda dose em casa desde segunda, 8, conforme calendário proposto por cada Unidade de Saúde da Família (USF).

A Semus recebeu do Ministério da Saúde, via Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO), até essa terça-feira, 9.991 doses da Coronavac para a primeira administração e 9.091 de doses para a segunda aplicação. As doses são para imunizar profissionais da saúde da linha de frente, idosos com mais de 80 anos, idosos em instituições de longa permanência e cuidadores desses idosos. A Capital também recebeu 1.130 doses da vacina Astrazeneca/Oxford (destinadas à primeira dose para profissionais da saúde da linha de frente).

Em Palmas já foram aplicados, até o momento, 14.856 doses das vacinas contra a Covid-19 em pessoas que pertencem aos grupos prioritários, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde e constante no Plano Municipal de Vacinação. Sendo 8.846 aplicações da primeira dosagem e 6.010 aplicações da segunda.