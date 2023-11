Semus recebe quase 700 mil fraldas para atender pacientes da rede municipal de saúde

Há um mês a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) tem recebido fraldas infantis e geriátricas para fornecer e garantir assistência aos usuários da Capital. Na manhã desta segunda-feira, 30, chegou o último caminhão para descarregamento dos itens no Centro de Abastecimento e Logística. No total, foram entregues 58.515 produtos para o público infantil e 640.000 para geriatria de tamanhos variados.

Em Palmas, são 801 usuários cadastrados para retirada do material. O estoque atual é para oito meses de assistência. A dispensação do item segue um protocolo e critérios, como ser cadastrado na rede municipal de saúde para vinculação do cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e ter relatório técnico da assistência social. Para aquisição, o paciente deve procurar a Unidade de Saúde da Família (USF) de referência com laudo médico solicitando o uso do produto com as especificações de tamanho e quantidade necessária por dia/mês.

Vale destacar que o pedido deve ser renovado a cada seis meses para melhor controle de estoque e evitar perdas ou repasse irregular. Dessa forma, o Centro de Abastecimento e Logística da Semus faz a distribuição das fraldas mensalmente com a quantidade específica para atendimentos dos pacientes de cada unidade de saúde. As fraldas destinadas às Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) são somente para uso de pacientes internos.