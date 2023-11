Inscrições para a Seleção Simplificada de Remoção de servidores para a Fesp estão abertas

Estão abertas as inscrições para a Seleção Simplificada de Remoção, destinada ao deslocamento de servidores efetivos do município de Palmas para a Fundação Escola de Saúde de Pública de Palmas (Fesp) e seguirá até o dia 3 de novembro.

São ofertadas um total de 7 vagas para assistentes administrativos, com carga horária de 40 horas semanais. As vagas estão distribuídas em duas categorias: 3 para a função de apoio técnico e financeiro, e 4 para a função de apoio pedagógico e recepção.

O Edital Simplificado de Remoção Fesp Nº 001/2023 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na quinta-feira, 26, na página 31. Para quem deseja participar do processo seletivo, deve enviar o currículo ou tirar dúvidas neste e-mail: [email protected] até a data de inscrição.

O edital completo está disponível no site da Fesp, em Processos Seletivos. Além do edital, o resultado final será divulgado no dia 14 de novembro no site da fundação.

Cronograma

Data Etapa 30 de outubro a 3 de novembro Inscrição 6 a 8 de novembro Análise, seleção e entrevista. 14 de novembro Publicação do resultado definitivo.

Texto: Elionay Carvalho – estagiária sob supervisão da Diretoria de Jornalismo da Secom

Edição: Secom