Semestre letivo tem início com aula inaugural na escola Henrique Talone

As unidades educacionais de Palmas se preparam para receber os 43 mil alunos da rede municipal para o início do segundo semestre letivo, nesta quarta-feira, 03. A aula inaugural será realizada na Escola Municipal Henrique Talone, na Arse 24 (210 Sul), às 8 horas, e contará com a presença da secretária municipal da Educação, Cleizenir dos Santos, servidores e demais gestores da Secretaria Municipal da Educação (Semed).

Na programação estão previstas atividades lúdicas e culturais com os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Os 33 Centros de Educação Infantil (Cmeis) da Capital também reiniciam as atividades letivas nesta data, seguindo o calendário escolar do Município.

Para a secretária municipal da Educação, Cleizenir dos Santos, a expectativa é de que o novo semestre letivo transcorra com tranquilidade, com aulas 100% presenciais, mas seguindo com todos protocolos sanitários necessários ao controle da Covid-19. “Nossas unidades estão aptas a receberem nossos alunos com segurança e nossas equipes escolares capacitadas e ansiosas para mais um semestre letivo”, concluiu.

Texto: Semed/Palmas

Edição: Secom/Palmas