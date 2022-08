Campanha Agosto Lilás promove ações de combate à violência contra a mulher em Porto Nacional

O município de Porto Nacional inicia, nesta quarta-feira, 03, a campanha “Agosto Lilás”, de combate à violência contra a mulher, com uma vasta programação a ser realizada durante o mês. Neste período, escolhido por conta da Lei Maria da Penha, sancionada em 2006, as Secretarias Municipais de Assistência Social e Habitação (Semas), de Saúde (Semus) e da Educação (Semed) irão promover diversas abordagens de temas relacionados ao enfrentamento da violência contra o público feminino.

Conforme a secretária municipal de Assistência Social e Habitação, Keila Viana, o principal objetivo da campanha é acolher e conscientizar as mulheres vítimas de agressões, seja ela qual for. “Por meio de ações de conscientização, mobilização da sociedade e de instituições, poderemos adotar medidas para coibir todas as formas de violência contra a mulher e, dessa forma, levar a informação e evitar esse tipo de ato, além de estimular as denúncias de práticas ilegais”, explicou.

Conforme a programação da Semas, as atividades ocorrerão nos seguintes locais e datas: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Esperança – 04/08, às 16h; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) União – 09/08, às 16h; Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS) – 10/08, às 16h; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Santino Dias de Alecrim, em Luzimangues – 18/08, às 09h; Núcleo de Assistência Social (NAS) da Escola Brasil – 23/08, às 14h30 e em Pinheirópolis – 23/08, às 16h.

A Secretaria Municipal de Saúde atuará por meio da Diretoria de Atenção Especializada da Saúde, realizando palestras educativas e atendimentos individualizados, durante todo o mês, nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Centro Municipal de Atendimento Multidisciplinar (CMAM) e Centro de Especialidades Médicas (CEME). Além disso, as áreas de Serviço de Atendimento Especializado (SAE), Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de Atenção Psicossocial II (CAPS II) e Unidade Brigadeiro Eduardo Gomes, também contarão com atividades alusivas à campanha.

Para a secretária municipal de Saúde, Lorena Martins, a campanha também incentiva o autocuidado, o amor próprio. “Não podemos e nem devemos ficar calados diante dos crimes que são cometidos diariamente. E o Poder Público é um dos principais colaboradores para disseminar as informações para que a sociedade tome consciência da seriedade que é a violência contra a mulher”, destacou.

Já a Secretaria Municipal da Educação irá presentear as participantes durante todo mês de agosto com apresentação de peças teatrais em vários pontos da cidade sobre a temática.

Calendário das apresentação teatral durante todo mês de agosto:

Antiga rodoviária: quarta- feiras

Imperial: quintas- feiras

Luzimangues: sábados

Feiras onde o coletivo de mulheres organiza

Roda de conversa: CRAS, NAS, CREAS, UBS.

Por: Anne Karianny Moreira

Secretaria Municipal da Comunicação

Edição: Juscelene Melo