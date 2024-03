Semed realiza reunião com profissionais que atuam no atendimento educacional especializado

Com o objetivo de alinhar as ações para o ano letivo de 2024 com os docentes que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) das unidades escolares, a Secretaria Municipal da Educação de Palmas (Semed) realizou nesta quarta-feira, 28, a primeira reunião da educação especial com temática para atendimento aos estudantes com atendimento educacional especializado. O encontro com os servidores foi realizado no auditório da Escola de Tempo Integral (ETI) Almirante Tamandaré.

Na ocasião, foi apresentada a equipe da Educação Especial e Inclusiva e, na sequência, a chefe do setor, Ana Cecília Ferreira Reis, deu continuidade à reunião com orientações sobre o acompanhamento nas SRMs, assim como instruções sobre as leis, decretos e práticas do profissional de apoio escolar.

Os professores e equipe escolar trabalham para propiciar aos estudantes um ambiente educacional que agregue ao desenvolvimento de todos estudantes. Nesta perspectiva, Ana Cecília destaca que as formações para educação especial serão constantes no calendário escolar. “Hoje tivemos a primeira reunião de planejamento e estamos abrindo novas salas de recurso e ampliando a oferta de atendimento. Além disso, temos novos projetos a serem implementados voltados ao público com Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno Opositor Desafiador (TOD)”, revelou a gestora.

Para a professora da Sala de Recurso Multifuncional da Escola Municipal Degraus do Saber, Elizane Batista Alves Albuquerque, o trabalho realizado no espaço impacta positivamente na vida das crianças com necessidades especiais. “A Sala de Recursos é um espaço que contribui para integrar, socializar e incluir o estudante com necessidades especiais e surge no contexto escolar como um meio de romper com as barreiras de acessibilidade, especialmente, pedagógicas e atitudinais. A formação vem para agregar nossos conhecimentos e contribuir para o nosso crescimento na área”, avaliou a educadora.

Uma das premissas da educação de Palmas é preparar ó aluno para uma vida autônoma com acessibilidade e garantir o direito de todo ser humano de ir e vir em seus diversos meios, seja arquitetônico, digital e cultural. E segundo a chefe de Formação Permanente da Semed, Maria da Conceição Lopes Santana, mais formações para Educação Especial estão sendo organizadas para esse ano letivo. “O foco é atender ao Plano Educacional Individualizado (PEI) e ao Plano de Desenvolvimento Individual (PDI) para que cada criança seja atendida de acordo com sua necessidade específica”, destaca.

Milena Marinho é mãe do pequeno Bernardo Marinho, de sete anos, aluno atendido na Sala de Recursos da Escola Municipal Degraus do Saber. Ela conta que o desejo de toda mãe de crianças com necessidades educacionais especiais é vê-los incluídos na sociedade. “Nós, mães, queremos que nossos filhos sejam vistos, incluídos, e que consigam ter uma vida plena. Há uma diferença enorme no desenvolvimento do meu filho depois da Sala de Recursos, uma diferença positiva. Bernardo chega empolgado contando as atividades que desenvolveu e isso mudou nossa rotina também, pois estamos motivados e isso é maravilhoso”, comemora.

Conheça a equipe a Educação Especial e Inclusiva – 2024

Com 66 Salas de Recursos Multifuncionais, a Educação Especial está sob comando de Ana Cecília Ferreira Reis, especialista em Educação Especial e mestra em Ensino em Ciências e Saúde, e conta com a equipe formada pelos seguintes servidores: Guilherme Mota, Simone Angelica Dorosz, Janaína Oliveira Torres Lima, Milena dos Santos Nascimento, Maria Eudenes Diniz e Rachel da Silva Limeira.