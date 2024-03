Concurso para o Quadro Geral da Prefeitura de Palmas recebe mais de 21 mil inscritos

Dados consolidados do concurso para o Quadro Geral da Prefeita de Palmas apontam um total de 21.216 inscritos para os cargos de nível médio e nível superior. Desse total, 5.630 candidatos (26,5%) foram isentos da taxa de inscrição. As provas deste certame serão realizadas no próximo dia 7 de abril deste ano.

Do total de inscritos, 11.634 se inscreveram para cargos de nível médio e 9.582 para cargos de nível superior. As isenções beneficiaram 3.762 candidatos inscritos em cargos de nível médio e 1.868 candidatos inscritos em cargos de nível superior. A soma dos isentos representa quase a metade dos candidatos inscritos no nível médio.

O acompanhamento das etapas do concurso é de responsabilidade do candidato e deve ser feito por meio do site www.copese.uft.edu.br, da Coordenação de Desenvolvimento Estratégico (Copese/CDE) da Fundação Universidade Federal do Tocantins, banca organizadora do certame. A Universidade Federal do Tocantins (UFT) é a instituição responsável pela execução.

Critérios de isenção

Segundo o edital, para obter a isenção da taxa de inscrição foi necessário atender a alguns critérios. São eles:

Doação de sangue: concessão nos termos da Lei Municipal nº 1.988, de 22 de julho de 2013, condicionada à comprovação de três doações consecutivas de sangue para homens e duas para mulheres, em um período de 12 meses, anteriores à publicação do edital do certame;

Baixa renda: concessão de isenção da taxa de inscrição pelo Cadastro Único sujeita à aprovação do Número de Identificação Social (NIS) do candidato, cadastrado na base nacional do CadÚnico, pelo Sistema de Isenção de Taxas de Concursos (SISTAC) do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Cronograma

Confira abaixo as datas que não devem sair da agenda do candidato:

22 de março – divulgação da relação definitiva das inscrições homologadas; dos locais de provas e da concorrência;

divulgação da relação definitiva das inscrições homologadas; dos locais de provas e da concorrência; 7 de abril – aplicação das provas (manhã para cargos de nível médio e tarde para cargos de nível superior);

aplicação das provas (manhã para cargos de nível médio e tarde para cargos de nível superior); 10 de maio – resultado provisório (data provável) e convocação para as bancas de heteroidentificação e banca de perícia médica para PCD;

resultado provisório (data provável) e convocação para as bancas de heteroidentificação e banca de perícia médica para PCD; 29 de maio – homologação do resultado final (data provável);

homologação do resultado final (data provável); 30 de maio – publicação do resultado final.

O acompanhamento de todas essas etapas do concurso deve ser feito por meio do site da banca organizadora www.copese.uft.edu.br .

