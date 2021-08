Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla segue até dia, 28

…

Com o tema É tempo de transformar conhecimento em ação, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla inicia nesta sexta-feira, 20, e prossegue até o próximo sábado, 28. A finalidade é realizar ações focadas na promoção do conhecimento dos direitos dessa parcela da população, para que sejam respeitados e cumpridos efetivamente.

A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla foi criada pela Federação Nacional Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), que inicialmente foi titulada de Semana Nacional da Criança Excepcional, pelo Decreto n° 54.188, de 1964, mas foi alterada em 2017 pela Lei n° 13.585, com o nome atual.

Durante a Semana Nacional, a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju), juntamente com a Apae Tocantins, levará informações a fim de sensibilizar as pessoas sobre o tema e assegurar direitos igualitários, inclusão social e cidadania às pessoas com deficiência.

A gerente de Diversidade e Inclusão da Seciju, Nayara Brandão, fala que a pasta vai trabalhar o tema realizando blitzes informativas em diversos pontos públicos da cidade, como shoppings centers, parques e feiras, além da entrega de cestas básicas às famílias. “A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla é de suma importância e tem o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da inclusão, do respeito e dos direitos. Durante esta semana, a Gerência de Diversidade e Inclusão Social levará informações para toda a sociedade em blitz educativa com entrega de cartilhas”, explica.

A diretora da Apae de Palmas, Ruth Coelho Dias Cavalcante, esclarece que a campanha permeia os trabalhos desenvolvidos pela instituição ao longo de todo o ano, como instrumento de defesa e garantia de direitos e mobilização social. “O objetivo é divulgar conhecimento sobre as condições sociais das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, como meio de transformação da realidade, superando as barreiras que as impedem de participar coletivamente em igualdade de condições com as demais pessoas”, frisa.

Segundo a diretora, atualmente, o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direitos das pessoas em situação de deficiência, no entanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei não é acessível a todos. “E o tema veio provocar o debate nacional sobre direitos a partir de conteúdos acessíveis sobre transporte, moradia, acesso à educação, saúde e assistência social, pensando em como assegurar que esses direitos se efetivem na vida diária dessas pessoas”, enfatiza Ruth Coelho Dias Cavalcante.

O que é deficiência intelectual e múltipla

De acordo com a Apae, a deficiência intelectual é um transtorno de desenvolvimento que faz com que o indivíduo tenha um nível cognitivo e comportamental muito abaixo do que é esperado, para sua idade cronológica. Já a deficiência múltipla é quando pessoas são afetadas em duas ou mais áreas, caracterizando uma associação entre diferentes deficiências, com possibilidades bastante amplas de combinações.

Apae

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais foi criada em 1954, no Rio de Janeiro, e, hoje, está presente em mais de 2 mil municípios em todo o território nacional. Só na Apae do Tocantins, mais de 14 mil pessoas são atendidas nas 32 unidades do Estado.

Na Apae de Palmas, o trabalho está focado em promover a inclusão social das pessoas com deficiência intelectual e múltipla em todos o seu ciclo de vida, por meio das atividades nas áreas da educação, assistência social, proteção dos direitos, saúde, esportes, auto defensores, artes, danças, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia com implementação do método Pedsuit (é uma abordagem holística para tratamento de indivíduos com distúrbios neurológicos, como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento, lesões traumáticas cerebrais, autismo e outras condições que afetam as funções motoras e funções cognitivas de uma criança), todos atendimentos gratuitos às famílias dos assistidos.